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Nueva aureola para la Virgen de las Angustias de Vera en el centenario de su coronación canónica

La pieza, realizada por el orfebre granadino Alberto Quirós, recupera elementos históricos vinculados al acto de 1926 y será impuesta el próximo sábado

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La corona del orfebre Alberto Quirós, ante la imagen de la Virgen de las Angustias de Vera.

Marcos Tárraga

Almería

La Virgen de las Angustias de Vera va a estrenar corona. Una pieza que se ha dado a conocer en el primer día del triduo ... extraordinario que está teniendo lugar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Allí luce esta joya realizada por el orfebre granadino Alberto Quirós, que recupera elementos históricos vinculados a la coronación canónica de 1926, de la que se cumple el primer centenario, y será impuesta a la Patrona de la localidad este sábado, 10 de octubre.

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Nueva aureola para la Virgen de las Angustias de Vera en el centenario de su coronación canónica

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