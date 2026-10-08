Nueva aureola para la Virgen de las Angustias de Vera en el centenario de su coronación canónica

La Virgen de las Angustias de Vera va a estrenar corona. Una pieza que se ha dado a conocer en el primer día del triduo ... extraordinario que está teniendo lugar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Allí luce esta joya realizada por el orfebre granadino Alberto Quirós, que recupera elementos históricos vinculados a la coronación canónica de 1926, de la que se cumple el primer centenario, y será impuesta a la Patrona de la localidad este sábado, 10 de octubre.

La imposición de la nueva corona a la Virgen es uno de los momentos más esperados dentro de la programación conmemorativa que Vera viene desarrollando a lo largo de 2026 y, por ello, ha causado tanta expectación su presentación en sociedad en un acto que contó con la presencia del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, acompañado por varios miembros de la Corporación municipal.

Junto a ellos, representantes de la Muy Antigua, llustre, Venerable y Patronal Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, hermanos, devotos y numerosos vecinos que pudieron contemplar por primera vez una pieza en la que se ha trabajado durante los últimos meses en los talleres del orfebre granadino.

Antes de descubrir la nueva corona tuvo lugar también un gesto de especial significado, con la entrega de una medalla a la hermandad por parte de la Asociación de la Medalla Milagrosa de Vera, que se sumó así a una jornada marcada por la devoción y la celebración en torno a la Patrona de la localidad.

La nueva corona nace con la voluntad de mantener la imagen reconocible de la Virgen de las Angustias y, al mismo tiempo, recuperar y reinterpretar elementos de su historia, según ha informado el Ayuntamiento veratense en una nota de prensa.

Su diseño, prosigue el comunicado, está inspirado en el realizado en 1926 por Juan Cuadrado Ruiz para la coronación canónica y, a su vez, en la de 1973, dado que conserva las nueve potencias culminadas en nueve estrellas y alternadas por ocho ráfagas.

Entre las principales novedades de la aureola destaca el canasto, que sustituye la anterior forma de copa por un diseño de estilo imperial, lo que refuerza simbólicamente la realeza de María. El conjunto queda culminado por una cruz sobre un orbe de lapislázuli bajo el que aparece suspendida una paloma como símbolo del Espíritu Santo.

En la parte frontal del canasto, ocupa un lugar destacado el escudo de la ciudad de Vera, custodiado por dos ángeles, por lo que se recupera un elemento presente ya en el diseño de 1926.

Su incorporación remite, además, a la concesión realizada por el Ayuntamiento el 12 de marzo de 1929, mediante la que se otorgó a la hermandad el título de patrona y el privilegio de utilizar el escudo de la ciudad entre sus insignias y atributos.

Los detalles

El diseño incorpora también tres pequeñas estrellas sobre la frente de la Virgen que, junto a las nueve de la aureola, completan un conjunto de doce. «La filigrana y los diferentes elementos ornamentales aportan a la pieza una imagen renovada respetando, al mismo tiempo, la silueta característica con la que generaciones de veratenses han identificado a su Patrona», detalla la nota.

La realización de la corona ha sido posible gracias también a las aportaciones y donaciones de numerosos devotos, lo que ha convertirdo la pieza «no solo en una obra de orfebrería, sino en una expresión colectiva de amor, recuerdos y devoción hacia la Virgen de las Angustias».

Su presentación se enmarca en uno de los momentos centrales del programa conmemorativo del centenario de la coronación canónica de 1926, «una efeméride que durante los últimos meses ha permitido recuperar y poner en valor la historia, el patrimonio y la profunda vinculación de Vera con su Patrona a través de exposiciones, cultos y diferentes actos extraordinarios».

El triduo continuará durante estos días como antesala de una jornada especialmente significativa que tendrá lugar el sábado 10 de octubre, cuando la Santísima Virgen de las Angustias reciba la imposición de la nueva corona y el escudo de la provincia de Almería por parte de la Diputación Provincial, antes de recorrer posteriormente las calles de Vera en procesión extraordinaria.

La nueva corona se incorporará, así, al patrimonio artístico y devocional de la Virgen de las Angustias como una pieza «concebida para unir pasado y presente, preservar la memoria de la coronación de 1926 y dejar a las futuras generaciones un nuevo testimonio de la histórica devoción de Vera hacia su Patrona», concluye el Consistorio en la nota.