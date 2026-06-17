 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Carboneras

Nueva desaladora en Carboneras con una inversión de 170 millones capaz de desalar 120.000 metros cúbicos al día

El Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado de interés estratégico el proyecto de la entidad Aguas de Litoral SL, que deberá tener ejecutada la infraestructura en 2029

Regala esta noticia
Añádenos en Google
La nueva desaladora persigue dotar de agua a las empresas que se instalen en el polo industrial de la antigua central térmica de Carboneras.

Bernardo Abril

Almería

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles la declaración de inversión empresarial de interés estratégico del proyecto para la ... construcción de una planta desaladora en el municipio almeriense de Carboneras, promovida por la entidad Aguas de Litoral SL. Esta declaración, ha informado el Gobierno autonómico en una nota, estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2029, fecha en la que el proyecto deberá estar ejecutado, conforme al cronograma que maneja la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Nueva desaladora en Carboneras con una inversión de 170 millones capaz de desalar 120.000 metros cúbicos al día

[]

Nueva desaladora en Carboneras con una inversión de 170 millones capaz de desalar 120.000 metros cúbicos al día