Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La nueva sede judicial de Huércal-Overa costará 8,3 millones y «pondrá fin a 16 años de promesas incumplidas»

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado en su visita al municipio el «compromiso cumplido» para unificar los órganos dispersos y triplicar el espacio

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 15 de enero 2026, 12:57

Comenta

Los vecinos y profesionales del partido judicial de Huércal-Overa verán este 2026 arrancar las obras de construcción de una nueva sede judicial de la ... que llevan oyendo hablar 16 años y que el Gobierno de Juanma Moreno ha desbloqueado «gracias a su apuesta por paliar el déficit histórico de infraestructuras judiciales en Andalucía». Las obras durarán 17 meses y el objetivo es comenzarlas en verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un farmacéutico explica cómo funciona realmente la crema Nivea azul en la piel y cuándo es mejor aplicarla
  2. 2 Playa Granada tendrá una marina deportiva más pequeña para hacerla viable
  3. 3

    El Supremo manda tirar un cerramiento en Granada tras un pleito vecinal de nueve años
  4. 4 El pueblo del Cinturón de Granada que ha marcado la temperatura más fría del invierno en Andalucía
  5. 5

    Compatible el ADN de una granadina que reclama que su padre, un conocido empresario, la reconozca
  6. 6

    Petit se despide del Mirandés para fichar por el Granada CF
  7. 7 El aire polar llega a Granada en 24 horas con tormentas, lluvia y nieve en estas zonas
  8. 8 Así será la futura Playa Granada: una marina con 400 amarres, campo de golf, centro comercial y hasta VPO
  9. 9 Un joven de 25 años fallecido y otro de 21 grave tras salirse de una vía de servicio en Huétor Tájar
  10. 10

    Emilio Calatayud, el juez que lo vio venir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva sede judicial de Huércal-Overa costará 8,3 millones y «pondrá fin a 16 años de promesas incumplidas»

La nueva sede judicial de Huércal-Overa costará 8,3 millones y «pondrá fin a 16 años de promesas incumplidas»