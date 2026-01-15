La nueva sede judicial de Huércal-Overa costará 8,3 millones y «pondrá fin a 16 años de promesas incumplidas»

Los vecinos y profesionales del partido judicial de Huércal-Overa verán este 2026 arrancar las obras de construcción de una nueva sede judicial de la ... que llevan oyendo hablar 16 años y que el Gobierno de Juanma Moreno ha desbloqueado «gracias a su apuesta por paliar el déficit histórico de infraestructuras judiciales en Andalucía». Las obras durarán 17 meses y el objetivo es comenzarlas en verano.

Así, lo ha avanzado este jueves el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha presentado en el municipio el proyecto y ha recordado que desde el 29 de diciembre al 30 de enero está abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten ofertas a la licitación lanzada por 8,3 millones de euros. La adjudicataria será la encargada de construir unas instalaciones que triplicarán el espacio actual y unificará los órganos actualmente dispersos en dos sedes, con lo que el servicio a los vecinos de la comarca dará «un salto de calidad», ha afirmado la Junta en una nota.

El nuevo edificio tendrá, en la planta baja, el vestíbulo de acceso, información y atención al público, las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), la Sala de Junta Electoral, los servicios de Mediación, el Servicio Común Procesal, dos Salas de Vistas (una de ellas para bodas) y el Juzgado de Guardia.

El Tribunal de Instancia, con los despachos para los jueces y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el espacio de trabajo del personal de la Oficina Judicial de Gestión y Tramitación, se distribuirá en las plantas primera y segunda, ambas dotadas con salas multiusos equipadas para videoconferencias. En la primera planta, se ubicará también la Fiscalía y los colegios profesionales, mientras que la segunda se dedicará a la Sección de Violencia de Género, por lo que estará equipada con Sala Gesell para practicar pruebas preconstituidas con víctimas vulnerables y sala de espera separada para evitar que las mujeres tengan ningún contacto, incluso visual, con el agresor.

El sótano se destinará al área de detenidos (que en las sedes actuales no hay), los archivos, el almacén de piezas de convicción, servicios de mantenimiento y limpieza, además de contar con plazas de aparcamiento.

El proyecto se sufragará con cargo a dos presupuestos: más de dos millones en 2026 para iniciar las obras y el resto en 2027. No obstante, el Consejo de Gobierno ya ha autorizado el expediente de gasto completo de los 8,3 millones, una importante inversión para un Gobierno como el de Andalucía al que se le quitan 1.500 millones de euros al año por una injusta financiación».

La previsión es que la obra se adjudique entre marzo y abril y los trabajos comiencen en verano, por lo que, en el último trimestre de 2027, Huércal Overa tendrá al fin una nueva sede judicial ya que «nada más terminar la obra la consejería iniciará el traslado».

Nieto ha destacado que la sede de Huércal-Overa era uno de los proyectos que se marcó como prioritario al diseñar el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 para acabar con años de promesas incumplidas y dotar a los profesionales que trabajan en el partido judicial de unas instalaciones dignas que permitan ofrecer un servicio con la calidad que merecen los 56.000 habitantes de los ocho municipios a los que atienden, que son Albox, Arboleas, Cantoria, Partaloa, Pulpí, Taberno, Zurgena y Huércal-Overa.

El consejero ha explicado que «hace demasiados años que Huércal-Overa necesita una nueva sede judicial». De hecho, en la actualidad, los órganos judiciales están repartidos en dos edificios: uno en propiedad de 1.092 metros cuadrados y otro alquilado de 563. No en vano, con la nueva sede, inicialmente se construirá un edificio de tres plantas más sótano de 3.799 metros cuadrados, aunque se reservarán otros 1.310 metros cuadrados para futuras ampliaciones en una segunda fase.

La superficie total supera los 5.000 metros cuadrados, «el triple de la actualmente dedicada a la Administración de Justicia entre los dos edificios en los que la falta de espacio ha dificultado la adaptación al nuevo modelo de organización del trabajo y de estructuración de las plantillas en servicios y secciones comunes del Tribunal de Instancia implantado con la reforma estatal de la Ley de Eficiencia, que en Huércal-Overa entró en vigor en julio», han expuesto desde la Junta.

Precisamente, la adaptación a esta reforma del proyecto encargado la pasada legislatura ha retrasado «más de un año» los trámites para sacar la obra a licitación. En este sentido, Nieto ha reconocido que «es uno de los proyectos que más trabajo nos ha costado sacar adelante», ya que «ha tenido multitud de dificultades» porque el proyecto diseñado «hacía incompatible la distribución de los espacios con la nueva ley y eso nos ha obligado a hacer un proyecto nuevo que hemos querido que aporte valor arquitectónico al municipio».

«Queríamos un edificio bonito, pero también cómodo que para el partido judicial va a ser un salto de calidad», ha subrayado el titular andaluz de Justicia.

El alcalde, Domingo Fernández, ha señalado que «hoy es un día histórico para Huércal-Overa. Con la presentación de este proyecto, damos respuesta a una demanda de nuestro municipio y del partido judicial de Huércal-Overa. La nueva Sede Judicial no es solo un edificio, es una apuesta decidida por la modernización de los servicios públicos y el progreso de nuestro pueblo. Con este proyecto pasamos de tener dos sedes dispersas a un complejo unificado de más de 5.100 m². Esto supone triplicar el espacio actual, permitiendo que los profesionales de la Justicia y los ciudadanos cuenten con unas instalaciones dignas, modernas y funcionales que incluyen salas de vistas, registro civil y espacios específicos para colegios profesionales«.

Ha agradecido también al consejero de Justicia y a la Junta de Andalucía «su sensibilidad con las necesidades de nuestra comarca. Este proyecto demuestra que la colaboración institucional es la mejor herramienta para mejorar la vida de los casi 60.000 habitantes a los que este partido judicial presta servicio«.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto en valor que la futura sede judicial de Huércal-Overa «viene a saldar una deuda histórica con este municipio y con todo el Levante almeriense». En este sentido, ha destacado el trabajo de la Junta y el Ayuntamiento que hará realidad estas instalaciones que triplican el espacio actual y «suponen un antes y un después para la prestación del servicio público de Justicia, apostando por la modernización, la eficiencia y la dignidad de los espacios tanto para los profesionales como para los ciudadanos».

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional y ha celebrado la importancia que tendrá esta futura sede judicial para la provincia de Almería: «Esta nueva sede judicial unificará órganos y reforzará a Huércal-Overa como cabecera judicial y polo de servicios del Levante, contribuyendo al equilibrio territorial y al desarrollo de toda la comarca».