La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha

El grupo político Garrucha con la Gente, con Álvaro Ramos al frente, remitió a la Oficina Andaluza Antifraude una veintena de contratos de personal público ... formalizados durante el mandato de la exalcaldesa del PSOE María López Cervantes, realizados, según asegura la formación en base a la propia documentación, «sin cumplir los procedimientos administrativos ni los requisitos legales exigido».

Tras su análisis, ha indicado Garrucha con la Gente este miércoles en un comunicado, la Oficina Andaluza Antifraude, a través del Ministerio Fiscal, «ha imputado a la exalcaldesa María López Cervantes por irregularidades en la contratación de personal público». «No obstante, el organismo ha suspendido temporalmente su procedimiento, dado que los mismos hechos están siendo investigados en los Juzgados de Vera», continúa el mismo texto. Ha recordado el partido, a este respecto, que «la exregidora ya ha declarado en juicio oral como investigada por presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los ciudadanos».

Desde Garrucha con la Gente han subrayado que, durante la apertura del juicio oral, «solo se abordará uno de los veinte contratos denunciados, concretamente el relativo a la contratación de una militante del Partido Socialista, sin entrar a juzgar los otros 19 contratos presuntamente irregulares». Es por ello que, ha detallado la formación, «el grupo político trabaja actualmente para coordinar la actuación entre la Oficina Antifraude y los Juzgados de Vera, a fin de que se investiguen todos los contratos otorgados a dedo por la anterior alcaldesa».

«Nos sentimos satisfechos de que la verdad empiece a salir a la luz y de que las instituciones comiencen a actuar. Sin embargo, lamentamos profundamente estar solos en esta lucha contra la corrupción, sin el respaldo ni del PP ni de Vox, nuestros socios en el gobierno local», ha manifestado el portavoz de Garrucha con la Gente, quien fue expulsado de IU, precisamente, por dar su apoyo a esta coalición de derechas con objeto de evitar que el PSOE volviese a la Alcaldía garruchera.

La formación de Ramos ha señalado que, de este modo, «reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la limpieza en la gestión pública, pilares fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones municipales».