Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de María López, en su etapa como alcaldesa de Garrucha. R. I.

La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha

La formación Garrucha con la Gente indica que remitió una veintena de casos a este organismo, que no continúa con el procedimiento debido a que está ya judicializado

M. T.

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:40

Comenta

El grupo político Garrucha con la Gente, con Álvaro Ramos al frente, remitió a la Oficina Andaluza Antifraude una veintena de contratos de personal público ... formalizados durante el mandato de la exalcaldesa del PSOE María López Cervantes, realizados, según asegura la formación en base a la propia documentación, «sin cumplir los procedimientos administrativos ni los requisitos legales exigido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  7. 7

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  8. 8 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  9. 9 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  10. 10 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha

La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha