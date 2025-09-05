La Oficina Municipal de Turismo atiende a un millar de visitantes en Carboneras durante julio y agosto

Marcos Tárraga Carboneras Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Carboneras ha hecho balance de la gestión turística municipal durante los meses de julio y agosto, con datos que confirman el atractivo del municipio como destino. Más de 6.500 personas han visitado el Castillo de San Andrés, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la localidad, en el que se ubica además la Oficina Municipal de Información Turística. Este servicio ha atendido a cerca de un millar de visitantes, mayoritariamente de manera presencial, asesorándoles sobre los principales puntos de interés, fiestas locales, historia y otras propuestas de ocio y cultura.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, y la concejala de Turismo, Juana García, han visitado la Oficina para conocer de primera mano estos datos y destacar el trabajo que se viene realizando junto a los técnicos incorporados a través del programa Emplea-T, Paula López y Arturo Portilla. Este programa está enmarcado en los Fondos Sociales Europeos 2021-2027 y cofinanciado al 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con aportaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

El alcalde ha subrayado que «los indicadores y lo que se nos transmite es que este verano ha sido bueno en términos turísticos, aunque tenemos que seguir trabajando por romper la estacionalidad» y también «nos confirman que Carboneras es un destino que se repite cuando se conoce». A ello, ha señalado, «estamos seguros de que va a contribuir también la calidad del servicio que se está prestando desde nuestra Oficina Municipal de Turismo, con un equipo que asesora al visitante para tener la mejor experiencia».

Además de la atención presencial, telefónica y telemática, la Oficina ha puesto en marcha una newsletter semanal que informa de la programación cultural, deportiva o social, así como de otros eventos de interés para vecinos y visitantes.

Nueva imagen y materiales

La concejala de Turismo, Juana García, ha destacado «el trabajo de fondo que nos ha permitido afrontar el verano con todo listo: una oficina renovada, nuevos materiales informativos y servicios pensados para el visitante». Asimismo, ha adelantado «que ahora ya estamos centrados en poner en marcha nuevos proyectos de digitalización de la oferta turística de Carboneras, algo esencial para seguir avanzando y reforzando nuestra posición como destino de referencia en el Levante almeriense y en nuestra provincia».

La preparación para la temporada alta comenzó meses atrás. Tras la presentación en enero de la campaña «Carboneras, todo el año en su mejor versión» en Fitur, se mejoraron las instalaciones de la Oficina Municipal de Turismo, que cuenta ahora con wifi gratuito, un espacio renovado con la imagen de la campaña y proyección de los vídeos promocionales.

También se habilitó un espacio expositivo dedicado al cine y Carboneras en la Capilla de San Andrés, con la que comparte entrada en el Castillo, y se actualizaron materiales básicos como el mapa callejero turístico.

Ese material, disponible tanto en papel como en formato QR, incluye los espacios imprescindibles del municipio, con apartado especial para las playas, y referencias útiles para el contacto con establecimientos de hostelería, alojamientos o transportes. Además, se han diseñado dípticos bilingües (español e inglés) sobre el Castillo de San Andrés, el Molino del Cabecico del Aire y el Centro de Interpretación de Los Molinos, que complementan la oferta junto con cartelería propia para acceder a la descarga de aplicaciones como «Carboneras de Cine», puesta en marcha por la Concejalía de Cultura, y la app «Geo-Rutas» de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense.

Asimismo, en la Oficina se facilita información sobre los senderos u otros lugares a conocer cercanos a partir de materiales elaborados, en este caso, por la Junta de Andalucía o Diputación Provincial de Almería.