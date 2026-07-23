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Mojácar

Pablo Laso inaugura en Macenas Resort el ciclo de charlas Horizon

El técnico abordó las claves del liderazgo, la gestión del estrés y la motivación en un encuentro exclusivo celebrado en el Social Club del complejo deportivo y residencial de Mojácar

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Pablo Laso, en la entrevista con Álvaro de la Haza.

Marcos Tárraga

Mojácar

El Social Club de Macenas Resort, ubicado en la localidad almeriense de Mojácar, acogió la primera edición de Horizon, un nuevo espacio de encuentros frente ... al mar promovido por el propio complejo. En esta cita inaugural, que contó con un formato íntimo y por invitación al que asistieron unos 70 invitados, el protagonista fue Pablo Laso, uno de los entrenadores más galardonados de la historia del baloncesto europeo.

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