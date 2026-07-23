Pablo Laso inaugura en Macenas Resort el ciclo de charlas Horizon

El Social Club de Macenas Resort, ubicado en la localidad almeriense de Mojácar, acogió la primera edición de Horizon, un nuevo espacio de encuentros frente ... al mar promovido por el propio complejo. En esta cita inaugural, que contó con un formato íntimo y por invitación al que asistieron unos 70 invitados, el protagonista fue Pablo Laso, uno de los entrenadores más galardonados de la historia del baloncesto europeo.

La apertura del acto estuvo a cargo de Álvaro de la Haza, Director del Family Office de Cosentino y CEO de Macenas Mediterranean Resort, acompañado por el gerente del complejo, Antonio Sánchez. Durante la presentación, De la Haza explicó que la simplicidad del evento refleja la esencia de la propia urbanización, cuyo objetivo es integrarse y respetar el paisaje natural, agreste y sencillo que la rodea.

Durante un coloquio de una hora con Álvaro de la Haza, el entrenador vitoriano expuso sus reflexiones sobre cómo abordar la alta exigencia profesional, conducir equipos de alto rendimiento y preservar el equilibrio personal en momentos de máxima presión. Sobre las rutinas para desconectar ante citas decisivas, Laso sorprendió al público confesando que recurre a hábitos sencillos como jugar al Candy Crush para escapar del exceso de información antes de disputar un gran partido.

En relación a su vasta trayectoria en los banquetes y a la gestión de vestuarios en tres países distintos, el técnico subrayó que la capacidad de adaptación es la cualidad definitoria de un gran líder. Según expuso Laso, el liderazgo no es una condición estática, sino una habilidad dinámica que exige transformarse y ajustarse de forma constante a los cambios de entorno y a los perfiles de los profesionales con los que se trabaja.

Por último, el entrenador enfatizó la necesidad del entusiasmo en el ámbito laboral, destacando que el motor principal de una carrera prolongada durante más de dos décadas es el compromiso personal. Ante los asistentes, sostuvo que cualquier proyecto o responsabilidad profesional carece de alcance a largo plazo si no se afronta con una auténtica vocación y pasión, independientemente de los aspectos o remuneraciones económicas.

Con la celebración de esta jornada, la dirección de Macenas Resort ha confirmado la continuidad del proyecto Horizon para los próximos años. El complejo es un desarrollo residencial, turístico y deportivo impulsado por el family office de la familia Cosentino que proyecta una inversión global superior a 200 millones de euros, con el objetivo de revitalizar la oferta de baja densidad y romper con la estacionalidad turística en la zona de Mojácar.