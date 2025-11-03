Pacma critica que se use dinero público para rehabiltiar la plaza de toros de Huércal-Overa

El coordinador provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) en Almería, Eduardo Milla, ha criticado este lunes la decisión del Ayuntamiento de Huércal- ... Overa, con el respaldo económico de la Diputación de Almería, de rehabilitar la plaza de toros del municipio, actualmente en desuso, con el objetivo de retomar los festejos taurinos.

Desde Pacma han afeado a través de un comunicado que, «en lugar de destinar recursos a infraestructuras o servicios de interés general, las administraciones vuelvan a invertir dinero público en promover la tauromaquia».

«Es la única plaza de toros de la provincia que permanecía cerrada y sin actividad, pero va a volver a albergar la tortura de animales por iniciativa de su alcalde, que ha reconocido abiertamente que el objetivo es devolver la tauromaquia al municipio», ha criticado Milla.

El coordinador ha explicado que esta es la segunda plaza de toros en desuso que se reactiva durante la presente legislatura, después de la de Laujar de Andarax, también impulsada con fondos públicos. «La Diputación vuelve a estar detrás de la promoción de la tauromaquia en la provincia. En los últimos diez años ya ha destinado al menos medio millón de euros a este tipo de iniciativas. Ahora están redactando el proyecto de rehabilitación de la plaza, cuyo coste volveremos a pagar todos los almerienses, incluso los que no queremos», ha subrayado.

Desde el Partido Animalista exigen a las instituciones «que cesen en el uso de dinero público para financiar espectáculos de maltrato animal y destinen esos fondos a proyectos culturales, educativos y sociales que beneficien realmente a la ciudadanía».