Los pactos decidirán en Carboneras Sesión plenaria celebrada en el último tramo de esta legislatura en el Ayuntamiento de Carboneras. / D. S. El PSOE es la única formación que cierra las puertas a un futuro acuerdo para gobernar mientras que Gicar, Carboneras Avanza y Cs no se mojan DANIEL SERRANO Carboneras Sábado, 25 mayo 2019, 10:47

Si adivinar qué pasará en unas elecciones municipales es sumamente complicado, en Carboneras lo es aún más. Y es que en este municipio del Levante almeriense la polémica en la actividad política está a la orden del día.

Durante las dos últimas legislaturas el equipo de gobierno ha estado formado por Gicar y PP a pesar de que la formación política más votada tanto en 2011 como en 2015 fue el PSOE.

Así las cosas, en los comicios de mañana los vecinos de Carboneras deberán elegir entre cinco opciones bien distinguidas: el PSOE de José Luis Amérigo; el Gicar de Salvador Hernández, Carboneras Avanza de Felipe Cayuela, el PP de Salvador Alarcón o Ciudadanos, encabezado por Agustín Cánovas.

En este sentido, la izquierda está bien definida, sin embargo, el centro derecha se lo disputarán las otras cuatro formaciones concurrentes, lo que hace prever que nuevamente será necesario un pacto si alguno de estos partidos quiere aspirar a gobernar este ayuntamiento.

Es por ello por lo que este periódico ha querido conocer las intenciones de cada uno de los aspirantes a la Alcaldía de Carboneras a sabiendas de que todos concurren a las elecciones con la intención de obtener una mayoría suficiente que les permita gobernar en solitario. Si bien, merece la pena apuntar la imposibilidad de contactar con el candidato popular, a pesar de los numerosos intentos de este diario.

De este modo, el candidato de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, mostró su confianza en ser el partido más votado y por ello comentó que «en el caso de pactar creo que vamos a poder elegir pero después de los resultados nuestro grupo se tendrá que reunir y, siempre pensando en Carboneras, decidiremos». Si bien, Cayuela no quiso cerrar ninguna puerta.

Por su parte, Hernández, de Gicar, trasladó que «el Grupo Independiente siempre ha estado abierto y se sentará, en el caso de que lo necesite, en todas las mesas de negociación para llegar a acuerdos y desarrollar los proyectos de su programa electoral, que está abierto a los demás partidos para que aporten lo que crean conveniente siempre que sea para el beneficio del pueblo de Carboneras».

En cambio, quien lo tiene muy claro es el candidato socialista José Luis Amérigo. «Nosotros no vamos a pactar con nadie porque los otros partidos tienen otros intereses que no se llaman Carboneras. Si el PSOE no saca mayoría absoluta no gobernará, salvo que sea en minoría», trasladó.

Por el contrario, quien no cerró puertas a nadie fue el candidato de la formación naranja, Agustín Cánovas. «Estamos dispuestos a hablar con todos por el futuro de Carboneras, pero de medidas, no de sillones. Ya lo hemos hecho en Andalucía con el PSOE y el PP y ahora lo vamos a hacer en Carboneras», aseguró.

Así, si ningún partido consigue una mayoría absoluta, a partir del lunes comenzarán las negociaciones para gobernar Carboneras. De momento, todo está por decidir.