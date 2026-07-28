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El PAI del Levante transformará la carretera de Vera Playa en un gran Eco Bulevar

Diputación Provincial y Ayuntamiento presentan una actuación de 4,4 millones de euros financiados por fondos Feder para remodelar más de tres kilómetros de vía urbana

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Presentación de la obra.

Marcos Tárraga

Almería

El Plan de Actuación Integrado (PAI) del Levante Almeriense impulsará una profunda remodelación en la red viaria de Vera Playa. El presidente de la Diputación ... Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, han presentado hoy en la Casa Orozco el proyecto que transformará la carretera AL-7107 en un sostenible Eco Bulevar urbano.

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El PAI del Levante transformará la carretera de Vera Playa en un gran Eco Bulevar

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