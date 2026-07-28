El PAI del Levante transformará la carretera de Vera Playa en un gran Eco Bulevar

El Plan de Actuación Integrado (PAI) del Levante Almeriense impulsará una profunda remodelación en la red viaria de Vera Playa. El presidente de la Diputación ... Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, han presentado hoy en la Casa Orozco el proyecto que transformará la carretera AL-7107 en un sostenible Eco Bulevar urbano.

La intervención afectará a un tramo de más de tres kilómetros, desde la rotonda de Las Buganvillas hasta el límite con el término municipal de Palomares. El proyecto resolverá los problemas históricos de movilidad y accesibilidad en este eje costero, dando respuesta a una de las demandas más esperadas por los vecinos del municipio veratense.

La obra cuenta con un presupuesto superior a los 4,4 millones de euros. Esta partida económica se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, financiada de manera conjunta por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo 2021-2027 y por la propia institución provincial almeriense.

Durante el acto institucional, el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, ha resaltado la trascendencia de esta actuación, enmarcada en un paquete global de 35 millones de euros captados de Europa para modernizar diversas comarcas. García Alcaina ha valorado el proyecto como una gran transformación social y urbanística para el municipio.

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha detallado que el Eco Bulevar se convertirá en el gran eje vertebrador de la franja costera. García Ramos ha remarcado que la actuación garantizará desplazamientos más cómodos y seguros para los transeúntes, pacificando la circulación e impulsando alternativas de movilidad sostenible.

El diseño técnico contempla la redistribución del espacio público para otorgar prioridad a peatones y ciclistas. La vía dispondrá de un carril de circulación por sentido con mediana central, incorporando en su margen izquierdo un carril bici segregado junto a un itinerario peatonal accesible, protegidos por amplias bandas ajardinadas.

En materia de seguridad vial, los técnicos proyectan la creación de una nueva glorieta en la intersección con la Avenida Puerto Rey para optimizar el tráfico. Además, la arteria incorporará medidas de calmado de velocidad, pasos de peatones semaforizados inteligentes y un sistema de alumbrado de alta eficiencia con tecnología LED.

El proyecto destaca asimismo por sus criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo la implantación de vegetación autóctona de bajo consumo hídrico para mitigar el calor. De forma pionera, se instalarán Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible mediante zanjas drenantes para proteger la infiltración de aguas pluviales en el entorno protegido del Salar de los Canos.