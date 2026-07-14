El Partido Popular rompe el pacto de gobierno en Carboneras y pasa a la oposición por «pérdida de confianza»

El panorama político del Ayuntamiento de Carboneras ha sufrido un vuelco radical este martes. El secretario general del Partido Popular de Almería, Francisco González Bellido, ... ha anunciado de forma oficial la salida inmediata de los concejales de su formación del equipo de Gobierno local, una drástica decisión que pone punto final al pacto de coalición que mantenían desde finales del año 2024.

La comparecencia pública ha escenificado la gravedad de la ruptura. González Bellido ha estado respaldado en todo momento por los cuatro ediles populares que hasta ahora formaban parte de la gestión municipal: Lorenzo González, Ana María Caparrós, Francisco Javier Alonso y Juana García, quienes han certificado con su presencia el malestar y la unanimidad de la delegación del PP ante este escenario.

Durante su intervención, el secretario general de los populares almerienses ha querido dejar claro que este abandono de sus responsabilidades de gobierno no es fruto de un desencuentro repentino o aislado. Al contrario, ha argumentado que responde a una insostenible «sucesión de acontecimientos» que, de manera progresiva, han deteriorado las relaciones hasta provocar una pérdida absoluta de confianza mutua.

Bellido ha recordado que el principal propósito de cualquier pacto de gobernabilidad entre diferentes fuerzas políticas debe ser siempre el de aportar estabilidad institucional, sumar esfuerzos conjuntos y, por encima de todo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Según el dirigente provincial, ninguna de estas premisas indispensables se estaba cumpliendo en la práctica diaria del consistorio carbonero.

Entre los detonantes más flagrantes que han empujado al PP a tomar esta determinación, se encuentra el reiterado incumplimiento de los acuerdos programáticos pactados al inicio del mandato. Los populares denuncian que sus concejales nunca pudieron ejercer con plena libertad, autonomía y garantías las competencias de gestión que teóricamente tenían delegadas.

El área económica ha sido uno de los focos de mayor fricción y desconfianza durante estos meses de coalición. El Partido Popular ha revelado la existencia de serias trabas internas en el día a día administrativo y ha asegurado que el propio concejal de Hacienda de su grupo tuvo que registrar numerosos escritos oficiales advirtiendo de dudas razonables en la relación de orden de pago a proveedores.

A este clima de sospecha económica se suma la falta de un rumbo coordinado en asuntos de planificación estratégica para el municipio de Carboneras. González Bellido ha criticado con dureza que las delegaciones gestionadas por el Partido Popular quedaran completamente al margen y fuesen ignoradas en la toma de decisiones relativas a las inversiones de los Planes Provinciales.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en Carboneras, Lorenzo González, ha querido poner el foco sobre la delicada situación financiera del consistorio, actualmente sometido a un Plan de Ajuste de obligado cumplimiento. González ha advertido de que las severas medidas de restricción de gasto que exige este plan contrastan con las últimas decisiones unilaterales tomadas desde la alcaldía.

En este sentido, el portavoz popular ha censurado la publicación por decreto del alcalde de dos nuevas bolsas de empleo público. Según el PP, esta medida de contratación se ha tomado de forma precipitada y sin esperar a las directrices específicas que el Ministerio de Hacienda debe trasladar oficialmente al Ayuntamiento de Carboneras en las próximas semanas, lo que podría suponer una grave incompatibilidad legal.

La brecha entre los socios de gobierno también se hizo insalvable en el plano medioambiental y urbanístico, especialmente en lo relativo al futuro del polémico hotel de El Algarrobico. Bellido ha enfatizado que su partido mantiene un compromiso inquebrantable con el cumplimiento estricto de la legalidad y las sucesivas resoluciones judiciales, lamentando que existieran criterios opuestos dentro del propio Ejecutivo local sobre este tema crucial.

A pesar de la salida del Ejecutivo y el paso a la bancada de la oposición, la dirección provincial del Partido Popular ha insistido en que su compromiso y responsabilidad con los vecinos de Carboneras no va a disminuir. La formación ha garantizado que sus concejales no buscarán el bloqueo sistemático de la institución, sino que realizarán una labor de fiscalización constructiva.

De este modo, los cuatro ediles del PP centrarán sus esfuerzos desde la oposición en respaldar todas aquellas iniciativas municipales que resulten objetivamente beneficiosas para la localidad en materias tan sensibles como la creación de empleo estable, la atracción de inversiones productivas, el cuidado del entorno natural o la calidad de los servicios públicos.

Finalmente, el secretario general del PP de Almería ha concluido asegurando que el partido centrará todo su empeño a partir de este momento en diseñar un proyecto político alternativo para el municipio. El objetivo de la formación es configurar una opción de gobierno sólida, transparente y basada en el diálogo, capaz de explotar el gran potencial turístico y empresarial que posee Carboneras.