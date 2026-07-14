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El Partido Popular rompe el pacto de gobierno en Carboneras y pasa a la oposición por «pérdida de confianza»

Los concejales populares abandonan el Ejecutivo local denunciando incumplimientos del acuerdo de coalición, trabas en la gestión económica y falta de sintonía en asuntos clave como las bolsas de empleo o el futuro de El Algarrobico

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El Partido Popular rompe el pacto de gobierno en Carboneras y pasa a la oposición por «pérdida de confianza»

Marcos Tárraga

Carboneras

El panorama político del Ayuntamiento de Carboneras ha sufrido un vuelco radical este martes. El secretario general del Partido Popular de Almería, Francisco González Bellido, ... ha anunciado de forma oficial la salida inmediata de los concejales de su formación del equipo de Gobierno local, una drástica decisión que pone punto final al pacto de coalición que mantenían desde finales del año 2024.

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El Partido Popular rompe el pacto de gobierno en Carboneras y pasa a la oposición por «pérdida de confianza»

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