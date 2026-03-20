El peligro oculto en la Rambla de la Zambra que ha obligado a una intervención de urgencia

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este viernes el municipio de Huércal-Overa para anunciar el comienzo ... inmediato de unas obras de emergencia que no podían esperar más. La Rambla de la Zambra, una de las arterias hídricas clave de la comarca, presentaba un estado crítico tras las intensas lluvias registradas entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. Las inspecciones técnicas realizadas recientemente habían hecho saltar todas las alarmas al detectar una preocupante acumulación de residuos y una proliferación descontrolada de cañaveral que amenazaba con taponar el cauce ante cualquier nuevo episodio meteorológico.

La intervención, aprobada de urgencia esta misma semana por el Consejo de Gobierno, cuenta con una inversión específica de 130.000 euros. El objetivo principal es devolver al cauce su funcionalidad hidráulica original, eliminando la vegetación invasora y retirando los sedimentos arrastrados por las riadas. Según ha detallado el consejero, Fernández-Pacheco, estos trabajos son «fundamentales» no solo para la seguridad de las pedanías cercanas, sino también para «proteger» las explotaciones agrícolas colindantes, que ya habían empezado a sufrir la «erosión de sus márgenes» debido al desvío natural del agua por las obstrucciones.

Esta actuación en Huércal-Overa se integra dentro de una estrategia mucho más ambiciosa denominada Plan Andalucía Actúa. Este programa autonómico ha movilizado en su primera fase más de 61,5 millones de euros para reparar los estragos causados por el reciente tren de borrascas en provincias como Almería, Cádiz, Granada y Málaga. Fernández-Pacheco ha insistido en que la Junta está actuando con la máxima celeridad en aquellos enclaves donde los daños son evidentes, buscando anticiparse a futuros fenómenos meteorológicos extremos y reforzando la tranquilidad de los municipios afectados.

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández (PP), ha mostrado su satisfacción ante la llegada de estas máquinas al terreno. Para el primer edil, esta obra representa un respaldo directo al medio de vida de muchos huercalenses que dependen de la agricultura. Al recuperar la capacidad de drenaje de la rambla, se elimina una amenaza latente para la economía local y la integridad de las infraestructuras hidráulicas que conectan las zonas rurales del municipio. El alcalde ha valorado positivamente que las ayudas lleguen precisamente allí donde más se necesitan, protegiendo el entorno productivo de la localidad.

A nivel provincial, Almería se sitúa como uno de los focos prioritarios de este plan, con una inversión total que ronda los 3,5 millones de euros para actuar en diversos cauces tanto en el Poniente como en el Levante y la cuenca del río Almanzora. En el conjunto de la comunidad autónoma, el plan proyecta alcanzar una inversión global superior a los 103 millones de euros, lo que permitirá adecuar cerca de 400 kilómetros de cauces en sesenta municipios. Esta movilización de recursos, que generará unos 2.300 empleos, pretende marcar un antes y un después en la gestión preventiva de las cuencas fluviales andaluzas.