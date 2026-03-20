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La Junta actuará de emergencia en la rambla de la Zambra en Huércal-Overa para reforzar la seguridad tras los daños por las borrascas. R. I.
Huércal-Overa

El peligro oculto en la Rambla de la Zambra que ha obligado a una intervención de urgencia

Tras meses de incertidumbre y daños acumulados por el paso de las últimas borrascas, la Junta de Andalucía ha tomado una decisión drástica para blindar la seguridad de los vecinos y las explotaciones agrícolas de la zona. El plan de choque, que arranca de forma inminente, supone un despliegue sin precedentes en el cauce.

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

Viernes, 20 de marzo 2026, 13:25

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El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este viernes el municipio de Huércal-Overa para anunciar el comienzo ... inmediato de unas obras de emergencia que no podían esperar más. La Rambla de la Zambra, una de las arterias hídricas clave de la comarca, presentaba un estado crítico tras las intensas lluvias registradas entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. Las inspecciones técnicas realizadas recientemente habían hecho saltar todas las alarmas al detectar una preocupante acumulación de residuos y una proliferación descontrolada de cañaveral que amenazaba con taponar el cauce ante cualquier nuevo episodio meteorológico.

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