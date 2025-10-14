El plan de Vera para romper la estacionalidad del Turismo y llenar las playas de 'ilusión' Regresa la iniciativa edición de 'Tus Playas de Invierno' con actividades para los fines de semana hasta mayo de 2026

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, y la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Pérez Gallardo, presentaron la tercera edición del exitoso proyecto 'Tus Playas de Invierno', anunciando como gran novedad el reparto de esterillas a todos los usuarios que acudan el próximo fin de semana a practicar actividades en las playas veratenses.

Así, el próximo fin de semana dará comienzo la programación, con sesiones de zumba y yoga el sábado, y de patinaje y entrenamiento funcional el domingo.

Estas actividades marcarán el inicio de la programación de 'Tus Playas de Invierno', que se prolongará hasta mayo de 2026.

El alcalde de Vera, Alfonso García, destacó que «el proyecto 'Tus Playas de Invierno' se ha consolidado como un auténtico revulsivo para dinamizar y llenar de vida las playas de Vera fuera de la temporada alta. Desde sus inicios ha contado con una gran afluencia de participantes, y por ello este año volvemos con mejoras que nos han trasladado los usuarios».

Entre las principales novedades, García señaló que «hemos desarrollado un merchandising específico con la producción de 2.000 esterillas, para que los participantes puedan realizar de manera más cómoda las actividades en el suelo, una demanda que venían planteando y que hemos querido incorporar en esta edición».

'Tus Playas de Invierno' es una iniciativa del Ayuntamiento de Vera que ofrece un amplio programa de actividades gratuitas, lúdicas y saludables para toda la familia, con el objetivo de romper la estacionalidad turística y fomentar el deporte y el ocio activo durante todo el año.

Cada fin de semana de otoño, invierno y primavera, las playas veratenses se convertirán en un espacio de encuentro y bienestar con actividades dirigidas a todos los públicos y edades.

Actividades

Yoga, zumba, voley playa, baile, pilates, patinaje, entrenamiento funcional o tenis playa son algunas de las propuestas que se desarrollarán en las playas de Vera, combinadas con sorpresas y actividades novedosas como pintura al aire libre, según avanzaron los responsables municipales durante la presentación del programa.

Por su parte, la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Pérez Gallardo, subrayó que «pretendemos mostrar la versatilidad y las posibilidades de nuestras extraordinarias playas fuera de la temporada estival. Nuestro clima suave y soleado, con menor afluencia de turistas, ofrece el escenario ideal para los amantes del ocio al aire libre durante todo el año, aprovechando además los beneficios del mar y el sol, que son fuentes naturales de salud».

La edil veratense añadió que otro de los objetivos del proyecto es impulsar la actividad económica local, incentivando la apertura de negocios de hostelería y restauración, así como de establecimientos hoteleros y actividades complementarias.

«Queremos mantener viva la actividad en el litoral durante los 365 días del año, apoyándonos también en el turismo de proximidad y en quienes eligen Vera para teletrabajar», señaló.

Iniciativa

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso de convertir a Vera en un destino de invierno de referencia, aprovechando que los meses más templados en su costa son ideales para la práctica de actividades deportivas y de ocio al aire libre.

