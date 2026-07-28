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Una plataforma ciudadana exige reducir el impacto del polvo de yeso en el Puerto de Garrucha

Frente a la versión oficial que sitúa la presencia habitual en «dos a cuatro barcos» y sostiene que la carga de yeso no ha aumentado, el colectivo ha aportado datos y fotografías tomadas por los vecinos

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Puerto de Garrucha, en el levante almeriense.

E. P.

Garrucha

La plataforma ciudadana Sitma ha exigido a la autoridad portuaria medidas para reducir el polvo de yeso en el Puerto de Garrucha (Almería) y ha ... aceptado participar en el proyecto de modernización de la terminal de graneles sólidos.

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