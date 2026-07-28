Una plataforma ciudadana exige reducir el impacto del polvo de yeso en el Puerto de Garrucha

La plataforma ciudadana Sitma ha exigido a la autoridad portuaria medidas para reducir el polvo de yeso en el Puerto de Garrucha (Almería) y ha ... aceptado participar en el proyecto de modernización de la terminal de graneles sólidos.

Con este objetivo, ha registrado una contestación formal en la que rebate la información oficial sobre la actividad portuaria y reclama «transparencia total» acerca de su impacto ambiental en la comarca.

En una nota, la Plataforma para la Sostenibilidad de la Industria, el Turismo y el Medio Ambiente, constituida recientemente por asociaciones vecinales de Vera y Garrucha, grupos ecologistas y colectivos locales, ha calificado de «alejadas de la realidad» las explicaciones de la administración sobre el tráfico marítimo y la contaminación.

Frente a la versión oficial que sitúa la presencia habitual en «dos a cuatro barcos» y sostiene que la carga de yeso no ha aumentado, el colectivo ha aportado datos y fotografías tomadas por los vecinos.

Sitma ha afirmado que en la bahía de Vera suelen coincidir entre cinco y ocho cargueros y ha señalado que el pasado 17 de julio hubo ocho barcos fondeados y otros dos que operaban en el puerto. También ha señalado que Capitanía Marítima se comprometió con el Ayuntamiento de Vera a establecer un máximo de dos buques.

La plataforma ha indicado además que 2025 cerró con un récord histórico de 7,7 millones de toneladas, frente a los dos millones previstos inicialmente por la administración portuaria. A su juicio, este volumen justifica que el enclave pase a considerarse un puerto de interés estatal.

Vertidos y control del polvo

El colectivo ha alertado del aumento de espuma blanquecina en las aguas de baño y de operaciones de deslastre documentadas en plena playa.

Tras recabar información de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, según la cual estos vertidos incontrolados están vinculados con el tráfico marítimo, ha solicitado el protocolo de actuación y los informes de inspección. Como solución, ha planteado la instalación de una planta depuradora en el puerto.

Sitma también ha puesto en duda la validez de los captadores oficiales de aire ante la presencia de polvo de yeso en las terrazas, el Paseo Marítimo y los accesos a Garrucha, situados a escasos 300 metros de la zona de carga a cielo abierto.

En este sentido, ha advertido de que la estación de control se encuentra detrás del antiguo Faro de Garrucha, en un punto resguardado «donde difícilmente llegan las partículas que afectan al municipio».

Asimismo, ha denunciado que las montañas de graneles superan la altura de las pantallas antiviento y anulan su efecto. Según la plataforma, las labores de carga continuaron el pasado 9 de julio, en pleno incendio comarcal y con rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora.

Petición de documentación

Sitma solicitará los calendarios de fondeo del último año, la evolución de la carga entre 2000 y 2025, la ubicación exacta de los medidores, los datos diarios de emisiones, las sanciones impuestas y las inspecciones realizadas.

Asimismo, ha reclamado que la remodelación incluya el techado de la carga de graneles para erradicar las emisiones y la redistribución del fondeo de los buques, con el fin de reducir el «severo impacto paisajístico» sobre la economía turística de Vera, Garrucha y Mojácar.

Por último, ha llamado a las asociaciones y a los ayuntamientos afectados directa o indirectamente por la carga y descarga de yeso a sumarse al colectivo.