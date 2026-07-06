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El Pleno de Carboneras vota este martes por segunda vez los acuerdos para anular la licencia del Algarrobico

La sesión, prevista a partir de las 10 horas, llega tras el auto judicial en que el TSJA ordenaba al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS) a adoptar la resolución para finalizar el procedimiento

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El Algarrobico, de archivo.

E. P.

Almería

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha convocado un Pleno extraordinario este martes en el que se someterá a votación, por segunda ocasión, la propuesta para ... la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico con el fin de declarar la nulidad del permiso que se concedió en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol.

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