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El pleno de Carboneras votará la propuesta para anular la licencia de El Algarrobico el 17 de junio

El alcalde pide a Junta y Gobierno «altura de miras» para «compensar el daño»

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Vista del hotel de El Algarrobico, a unos metros del mar.
Vista del hotel de El Algarrobico, a unos metros del mar. (Jorge Guerrero (AFP))

Europa Press

Almería

El Ayuntamiento de Carboneras ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción ... de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación.

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El pleno de Carboneras votará la propuesta para anular la licencia de El Algarrobico el 17 de junio

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