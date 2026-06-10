El pleno de Carboneras votará la propuesta para anular la licencia de El Algarrobico el 17 de junio

El Ayuntamiento de Carboneras ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción ... de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación.

La sesión, prevista a partir de las 9 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba 'luz verde' a la propuesta de resolución del procedimiento en relación al permiso concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para posibilitar la construcción del inmueble en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el asunto ha sido examinado este mismo miércoles en comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía, donde ha contado con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández (CS) y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba «nula de pleno derecho» principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía antes de convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así «determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente» qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

El alcalde pide a Junta y Gobierno «altura de miras» para «compensar el daño»

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Cs), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan «altura de miras» de cara a articular una «solución definitiva» al «conflicto» derivado del hotel de El Algarrobico, sentido en que espera el «respaldo» de ambas administraciones así como que se «compense del daño» sufrido a este pueblo costero.

Así lo ha manifestado en declaraciones remitidas a Europa Press tras la convocatoria del pleno extraordinario previsto para el próximo 17 de junio en el que los concejales de la corporación votarán la revisión de oficio de la licencia de obras del inmueble una vez que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado su nulidad.

«El Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras», ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio «a salir de esta situación de la mejor manera posible».

Con ello, y tras una comisión informativa en la que el asunto ha contado con el voto favorable de Hernández y dos ediles del PP así como con la abstención de dos concejales del PSOE y un concejal no adscrito, el asunto será sometido a votación por parte de todos los concejales de la corporación.

«El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la justicia», ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la «obligación» municipal «es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel» concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.