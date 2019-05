Los populares prometen que Garrucha no se saldrá de Galasa Juan Francisco Fernández, candidato del PP a la Alcaldía de Garrucha. / D. S. Elecciones Municipales 26M Según Juan Francisco Fernández, el precio del agua subirá y habrá que pagar una indemnización de cinco millones de euros a la empresa pública DANIEL SERRANO Garrucha Jueves, 23 mayo 2019, 09:26

Juan Francisco Fernández, exalcalde de Garrucha y candidato del PP a la Alcaldía de este municipio del Levante almeriense, volvió a trasladar a los vecinos en su último acto público la postura de los populares con respecto al agua. Y es que es un tema que preocupa especialmente a los garrucheros, y cuyo procedimiento de adjudicación está siendo interminable.

Como no podía ser de otra manera, si obtiene los apoyos necesarios para gobernar, el PP mantendrá la misma postura que hasta ahora. «Garrucha no se saldrá de Galasa. No puede ser que se jueguen el futuro de Garrucha malvendiendo la gestión del agua, por la que el vecino pagará un precio más caro sin recibir mejoras ni inversiones y todo para tapar la mala gestión de la economía», aseguró Fernández, quien insistió en que «con el PP en el gobierno municipal reivindicaremos y haremos realidad todo aquello que le corresponde a Garrucha respecto al ciclo del agua pero siempre de un modo solidario con el resto de municipios, sin perjudicar a los vecinos».

El alcaldable popular reiteró que «Garrucha no se saldrá de Galasa. No pagaremos cinco millones de euros de indemnización para recibir 3,5 de canon», que es lo que tendrá que pagar la UTE Aqualia-Codeur tras la formalización del contrato con el Ayuntamiento de Garrucha.

Además, Fernández comentó los principales compromisos del PP con los vecinos garrucheros. Entre ellos está la ampliación del paseo marítimo y la creación de la playa frente a la gasolinera, «ya que es algo básico para nuestro turismo y comercio».

Los populares también prevén gestionar la puesta en funcionamiento del antiguo cine de invierno «para ampliar y mejorar la escasa oferta cultural»; crear la ciudad deportiva 'Villa de Garrucha'; espacios para que los jóvenes compartan el ocio tanto de día como de noche; impulso de la formación profesional con talleres de empleo y cursos de formación; o creación de una bolsa de empleo «justa, con total transparencia, que garantice el acceso en igualdad de condiciones a los diferentes puestos ofertados, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento».