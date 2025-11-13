El PP aplaude el avance de la variante de Mojácar y el «compromiso» de la Junta con el Levante almeriense

Los parlamentarios andaluces del PP de Almería Manuel Guzmán y Ángeles Martínez han visitado junto al alcalde de Mojácar, Francisco García, el punto donde avanza ... la construcción de la variante del municipio, una infraestructura «muy demandada por todos los vecinos» que se encuentra en marcha y que «pronto será realidad gracias al compromiso de Juanma Moreno» con el Levante almeriense.

Se trata, tal y como han valorado en una nota, de una «carretera prometida por el Partido Socialista en el año 1992 que, lamentablemente, durante más de 25 años no hicieron, siendo el Gobierno de Juanma Moreno el que le dará el impulso definitivo para que Mojácar siga creciendo y siendo un municipio referente en la provincia».

El alcalde de la localidad ha lamentado, en este sentido, «las mentiras del Partido Socialista de Mojácar, que falta a la verdad y confunde deliberadamente a los vecinos».

Se refiere el primer edil a las críticas vertidas por el parlamentario andaluz del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel, al denunciar la «paralización de la mal llamada» variante de Mojácar desde hace once meses, una obra incluida en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía(PITMA) que lleva tiempo terminada pero sin abrirse al tráfico», por lo que exigió a la Junta de Andalucía que «abandone su silencio y los esfuerzos por ocultar los motivos de este retraso, que pueden conllevar un sobrecoste por una mala tramitación de las expropiaciones».

Ampliar

Tras visitar la zona junto a concejales y vecinos del municipio, que le han trasladado su «malestar» por la situación, explicó que la obra «está completamente terminada, salvo un tramo final de unos 300 metros que ni siquiera está asfaltado y cuyos trabajos permanecen paralizados desde hace muchos meses».

Respuesta del primer edil

García ha explicado que, en 2017, la Junta gobernada por el PSOE «firmó un convenio con el Ayuntamiento en el que el municipio debía asumir todos los gastos del proyecto, con un coste total de 4,9 millones de euros». Sin embargo, «gracias al PP y al Gobierno de Juanma Moreno, el Ayuntamiento de Mojácar solo va a tener que pagar 2,9 millones de euros porque la Junta asume el 50 por ciento del coste y las expropiaciones complementarias».

«El ahorro para los vecinos supera los dos millones de euros. Por primera vez la administración autonómica comparte el esfuerzo económico con el Ayuntamiento, lo que demuestra el compromiso real con Mojácar y con la gestión responsable de los fondos públicos. Son hechos, no palabras», ha insistido el primer edil.

Respecto al proyecto, el alcalde ha asegurado que «no es nuevo o improvisado, sino que se trata de una actuación planificada desde 1992, incluida en los planes de infraestructuras de sucesivos gobiernos».

«Se mantiene el mismo trazado, pero se han introducido adaptaciones exigidas por Medio Ambiente para reducir el impacto ambiental. Hablar de despilfarro cuando lo que hacemos es cumplir la ley y cuidar el entorno demuestra una falta absoluta de rigor», ha declarado.

Así, García ha instado al PSOE a que «no siga mintiendo sobre esta infraestructura y reafirma el compromiso del PP con la transparencia, la legalidad y el progreso del municipio».

«Mientras algunos se dedican a lanzar falsedades, nosotros seguiremos gestionando con rigor por nuestros vecinos y trabajando en proyectos que mejoren la movilidad y el turismo, informando con claridad sobre cada avance del proyecto y exigiendo al PSOE local menos ruido, más trabajo y sobre todo más respeto por la verdad», ha remachado el regidor.

Impulso autonómico

Los parlamentarios andaluces del PP de Almería han destacado, por su parte, «el importante impulso que se ha producido en la localidad de Mojácar desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta y gracias sobre todo al diálogo permanente y la colaboración entre el alcalde y el Gobierno andaluz».

Martínez ha manifestado que, «con el PSOE, Mojácar estaba estancada, no progresaba, porque la Junta castigaba siempre a este municipio solo por el hecho de tener una alcaldesa del Partido Popular. Sin embargo, ahora con Juanma Moreno y Francisco García el municipio se está transformando a pasos agigantados».

«Con el PP en la Junta las promesas se han convertido en realidades y hoy los mojaqueros disfrutan de un nuevo centro de salud, de una estación de autobuses y muy pronto podrán contar también con la variante, un proyecto por el que Juanma Moreno apuesta y que, al igual que los otros dos, será realidad gracias al impulso del PP y al compromiso del presidente de la Junta con todos los vecinos de Mojácar», ha expresado la parlamentaria.

Por su parte, Guzmán ha culpado al PSOE andaluz y almeriense de «frenar un proyecto que prometieron en 1992 escudándose en la realización de proyectos tras proyectos, indemnizaciones innecesarias y desmentidos entre la consejería de Fomento y la de Medio Ambiente, por cierto ocupando un puesto de responsabilidad en esta última Sánchez Teruel».

El parlamentario 'popular' ha subrayado que «lo que está claro es que el PSOE siempre que ha gobernado ha despreciado a Mojácar y a los mojaqueros. Para ellos Mojácar era un cortijo para sus chanchullos, con una casa comprada con el dinero de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, o la compra de votos que vimos en elecciones pasadas».

«Frente a los negocios sucios del PSOE, con el PP en la Junta los proyectos paralizados en Mojácar se hacen realidad y el municipio avanza como pueden comprobar los vecinos con sus propios ojos», ha apostillado.