El PP de Carboneras llevará ante la justicia al PSOE por «irregularidades» en los contratos del servicio de limpieza Los populares afirman que el actual gobierno ha regularizado la situación «tras años de ilegalidades y avisos» de la intervención municipal

M. T. Carboneras Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:39 Comenta Compartir

El Partido Popular de Carboneras ha anunciado que «en los próximos días» llevará ante los tribunales al PSOE local por las «irregularidades» que ha estado cometiendo en relación al servicio de limpieza en la localidad «durante los años en los que los socialistas han gobernado, pagando contratos millonarios cuando el servicio ni siquiera estaba licitado».

Desde el PP explican que fue el 18 de enero de 2013 cuando se firmó el contrato de gestión de servicios públicos denominado 'Servicio de Limpieza Viaria y Mantenimiento y Limpieza de Parques, Jardines y Playas del Término Municipal de Carboneras' por una duración inicial de cuatro años, prorrogable por dos años más según la cláusula tercera de dicho contrato.

Durante seis años, el contrato estuvo en vigor «sin ningún problema», pero tras su finalización el 17 de enero de 2019, indican que el PSOE «siguió pagando por este servicio sin sacar a concurso el contrato como marca la ley».

«A pesar de los avisos reiterados por parte de la intervención municipal, el equipo de gobierno de José Luis Amérigo incurrió en un delito al seguir pagando facturas sin regularizar la situación. Es decir, se pagaron millones de euros por prestar un servicio a sabiendas de que se estaba cometiendo una infracción del ordenamiento, apreciada además por varios interventores que avisaron de la situación sin que el PSOE hiciera nada por remediarlo», han explicado.

Es por ello, que los populares han decidido «emprender acciones legales» y denunciar «una situación que ya se ha subsanado gracias al trabajo, transparencia y compromiso con los ciudadanos del equipo de gobierno integrado por concejales del Partido Popular».

Por otra parte, desde el Partido Popular de Carboneras quieren recordar que «ningún concejal ni familiar de concejales del PP están condenados por irregularidades con el voto por correo» y que sin embargo «sí existen condenas en firme por este delito a militantes del PSOE de Carboneras, entre ellos la hermana del exalcalde socialista Cristóbal Fernández».

«Como se atreve el PSOE a hablar del voto por correo en el municipio cuando años atrás Carboneras ha estado en boca de todos por las ilegalidades cometidas por los socialistas en el voto por correo. No lo decimos nosotros, sino que la justicia ha condenado a socialistas por este delito con el que ahora pretenden manchar el nombre de militantes del PP», afirman.

Por último, los populares esperan que el PSOE de Carboneras dé explicaciones sobre «las ilegalidades cometidas en el contrato de la limpieza y deje de intentar manchar con bulos la buena gestión que los concejales del PP están llevando a cabo» en el Ayuntamiento carbonero.