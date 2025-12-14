El PP denuncia la «grave» situación en las que están las playas de Vera

Desde el Partido Popular de Vera se denuncia públicamente la preocupante situación en la que se encuentra la zona naturista de su litoral, más concretamente ... la zona conocida como Natsum donde, año tras año, se produce una alarmante pérdida de su franja costera, sin que el Gobierno actúe con la responsabilidad y la planificación necesarias para ofrecer una solución real y duradera.

Los populares han recriminado que, una vez más, se pongan encima de la mesa actuaciones provisionales y medidas improvisadas que no hacen sino agravar el problema a medio y largo plazo, en referencia a las últimas aportacionesde arena llevadas a cabo por Costas, donde se han «tirado» cientos de miles de euros.

En este sentido, lamentan profundamente el uso continuado de «parches» que suponen un claro desperdicio de dinero público, sin que se afronten las causas estructurales de la regresión del litoral.

Desde el PP de Vera se insiste en que estas actuaciones temporales no solo resultan ineficaces, sino que además generan un gasto constante para las arcas públicas, mientras el Gobierno se niega a abordar la solución definitiva: la constitución y ejecución de los espigones necesarios para garantizar la estabilidad y protección de las playas.

«El Gobierno vuelve a optar por soluciones de corto recorrido que no resuelven nada y que obligan a repetir el gasto año tras año, en lugar de invertir de una vez por todas en una infraestructura definitiva que proteja nuestro litoral y dé seguridad a vecinos, empresarios y visitantes», han señalado desde el Partido Popular.

Por último, el PP de Vera exige al Gobierno que abandone la política de improvisación y actúe con seriedad, planificación y compromiso con el municipio, apostando por una solución estructural que ponga fin al deterioro continuo de las playas y al despilfarro de recursos públicos.