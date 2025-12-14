Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las zonas que denuncia el Partido Popular de Vera. IDEAL

El PP denuncia la «grave» situación en las que están las playas de Vera

La formación critica además el «despilfarro» de dinero público en «parches» sin solución definitiva

J. C.

Vera

Domingo, 14 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

Desde el Partido Popular de Vera se denuncia públicamente la preocupante situación en la que se encuentra la zona naturista de su litoral, más concretamente ... la zona conocida como Natsum donde, año tras año, se produce una alarmante pérdida de su franja costera, sin que el Gobierno actúe con la responsabilidad y la planificación necesarias para ofrecer una solución real y duradera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

