El PP denuncia en el Parlamento el «castigo permanente» del Gobierno al Levante en materia hídrica

Marcos Tárraga Almería Viernes, 20 de junio 2025, 12:34 Comenta Compartir

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Ángeles Martínez ha denunciado en el Parlamento andaluz el «castigo permanente» en materia de agua del Gobierno de España capitaneado por Pedro Sánchez a la provincia de Almería, y especialmente, al Levante almeriense, por lo que ha abogado por aprovechar todas las fuentes hídricas para que esta comarca pueda seguir bebiendo, pero también, produciendo frutas y hortalizas de excelente calidad que luego se exportan a media Europa.

Ángeles Martínez ha insistido en que «todo recurso hídrico tiene que ser aprovechado» y ha afirmado que, tanto el Levante como el Almanzora, cuentan con el aval suficiente para poder exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que «invierta en agua en la provincia y no recorte el trasvase Tajo-Segura, vital para el desarrollo de estas comarcas y para seguir generando empleo y riqueza».

«El PSOE no puede quitarnos el agua del Tajo-Segura basándose en meros caprichos políticos porque, en ello, va la vida de muchas familias», ha asegurado, para seguidamente referirse a las desaladoras y recordar que «el Partido Socialista ha abandonado a su suerte a la del Bajo Almanzora I, que no han reparado; la del Bajo Almanzora II, que no existe; o la de Carboneras, que simplemente no funciona».

A todo esto, la parlamentaria del PP ha sumado el bloqueo que se produce a las comunidades de regantes desde el Gobierno, «que no las escucha mientras suplican compartir el agua que unos tienen en exceso y otros necesitamos».

«Lamentablemente, lo único que tenemos claro a día de hoy en mi comarca, en el Levante almeriense, es que para el PSOE ha sido solamente un cajero automático. Mientras nos quitan derechos, sacan tajada de nuestras demandas históricas. La última, el escandaloso caso de supuestas mordidas en la adjudicación del tramo del AVE Pulpí-Vera: 550.000 euros que se metieron en el bolsillo los del Peugeot y me temo que aún queda mucho por conocer», ha manifestado.

Frente a todos estos «despropósitos», la parlamentaria del PP ha destacado que la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, «está demostrando lo que significa gobernar con responsabilidad. Por ello, ha hecho del agua una prioridad política, y por ello, destina la mayor parte de la inversión en obra pública precisamente a lo que más falta hace a esta provincia, a infraestructuras hídricas».

En el caso concreto del Levante, la parlamentaria del PP ha puesto de relieve algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta. Concretamente, en la localidad de Cuevas del Almanzora, «el Gobierno de Juanma Moreno va a invertir 30 millones de euros en infraestructuras hídricas como la ETAP que está a punto de finalizar; los proyectos de otras dos depuradoras y sus colectores en el término municipal de Cuevas, en Los Lobos y en El Largo, Grima y Guazamara; o la construcción de un terciario de la depuradora entregada al Ayuntamiento que producirá en torno a un hectómetro cúbico de aguas regeneradas al año».

En total, ha concluido Ángeles Martínez, el Gobierno de Juanma Moreno «ha invertido más de 200 millones de euros en inversiones hidráulicas en la provincia desde que llegó a la Junta en 2019, y ha logrado que el agua esté en el eje central de sus políticas como prometió a los almerienses».