El PSOE acusa al exvicepresidente Giménez de la Diputación de Almería de «forzar» la destitución del alcalde 'popular' de Garrucha

El Grupo Municipal Socialista de Garrucha, con su portavoz María Cervantes a la cabeza, considera que el Partido Popular «pretende entregar la Alcaldía del municipio ... al concejal tránsfuga Álvaro Ramos». A juicio del PSOE, los 'populares' en el municipio están «sucumbiendo a presiones poco claras procedentes del PP de Almería y, en concreto, del equipo de gestión de la Diputación Provincial, desmantelado por la UCO en el marco de una operación contra la corrupción».

Según han denunciado los socialistas este miércoles en un comunicado, «el exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Fernando Giménez, y sus asesores más directos del área de Presidencia, entre ellos Paco Amicián, que es el gran muñidor, todos ellos vinculados al anterior equipo de gobierno provincial,» han estado «actuando de forma directa y continuada junto a Álvaro Ramos para forzar la destitución del actual alcalde del PP», Pedro Zamora.

El PP de Almería, cabe recordar, ha instado días atrás al alcalde garruchero a cumplir el acuerdo de gobierno firmado en 2023 por el que se cedería el liderazgo del gobierno local a Ramos, expulsado de IU tras dar su apoyo al candidato 'popular' junto a Vox para hacerse con la Alcaldía, hasta las últimas elecciones, ostentada por los socialistas.

El PSOE de Garrucha sostiene que «esta maniobra no responde a una cuestión política ni a un debate sobre estabilidad institucional, sino que tiene un trasfondo estrictamente urbanístico».

«No estamos ante un problema de cumplimiento de acuerdos, ni de gobernabilidad, ni de diferencias programáticas. Estamos ante una operación impulsada por intereses urbanísticos en torno al suelo pendiente de desarrollar en Garrucha, la auténtica joya de la corona del Levante almeriense», ha señalado María Cervantes.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha subrayado que ese suelo «pertenece a los garrucheros y garrucheras y no puede convertirse en moneda de cambio para resolver luchas internas de poder ni para satisfacer intereses ajenos al municipio«. «La joya de Garrucha no es de ningún partido político, es de los garrucheros», han remarcado desde la formación.

Ante esta situación, el PSOE garruchero hace un llamamiento expreso a los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento para que no den «ni un paso atrás» en la defensa del interés general del pueblo. «Esto no va de siglas, va de Garrucha. Va de proteger el patrimonio común y de impedir que se utilice el urbanismo como herramienta para ajustar cuentas políticas o abrir la puerta a operaciones especulativas», concluyen los socialistas en su comunicado.