El PSOE advierte de que el Plan Verano agravará la «insostenible situación» del Hospital La Inmaculada

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha vuelto a exigir al Gobierno de Moreno Bonilla que contrate al personal suficiente para el Hospital La Inmaculada y que mejore sus condiciones laborales para evitar la fuga de batas blancas que está sufriendo la provincia y la comunidad por las políticas de recortes en salud pública por parte del PP. El diputado socialista ha compartido su inquietud por la falta de recursos sanitarios dispuestos por la Junta de Andalucía para esta temporada estival que, como han denunciado los propios sindicatos, son insuficientes.

Especialmente, Mateo Hernández ha puesto el foco en el Hospital de Huércal-Overa -que atiende a una población de más de 150.000 personas pertenecientes a las comarcas del Almanzora, Levante y Los Vélez- al tratarse de pacientes que están sufriendo «cuatro circunstancias muy graves» siendo la primera de ellas la inexistencia de especialista en Dermatología. Ante esta circunstancia, y atendiendo Decreto de libre elección de especialista del año 1997, las personas que sufriesen una afectación dermatológica podrían acudir a un especialista de otro hospital. Sin embargo, esto no se cumple en Almería, porque «cuando los pacientes llaman directamente a Torrecárdenas para preguntar por qué la excesiva demora y cuándo van a tener la cita, la respuesta es que no le van a ver nunca, que no sigan insistiendo», ha revelado y ha subrayado la gravedad de esta cuestión al suponer «otra vulneración de los derechos de los pacientes, que no solo no son atendidos en su hospital de referencia, sino que tampoco en otros del sistema público de salud a no ser que sea extremadamente grave».

Algo parecido, ha dicho, sucede con Neumología, especialidad que cuenta con un solo profesional a tiempo completo, lo que provoca que la lista de espera supere ya los 500 días. En este mismo caso, los pacientes de la zona Norte y Levante «sólo son atendidos en otros hospitales en los casos de extrema gravedad» lo que representa, a su juicio, un «ejemplo más» de cómo el Gobierno de Moreno Bonilla «está poniendo en peligro la salud de los almerienses y empujándolos a la contratación del seguro privada».

En segundo lugar, Mateo Hernández ha denunciado que la Consejería de Salud está llamando a muchos pacientes para una cita con el especialista «sin que, ni siquiera, tengan las pruebas diagnósticas realizadas» lo que supone un «auténtico descontrol» que provoca «un gran perjuicio al paciente y a los profesionales sanitarios». Desde el PSOE, ha anunciado, «estaremos vigilantes y exigimos saber por qué está sucediendo esto y si es una artimaña para rebajar las listas de espera de forma artificial».

Igualmente, el diputado socialista ha trasladado que Urología de La Inmaculada cuenta con dos profesionales y que esa falta de facultativos «está obligando, en muchas ocasiones, a que sean los propios pacientes los que tengan que desplazarse de urgencias al Hospital de Torrecárdenas cuando no hay urólogos disponibles en Huércal-Overa» y que, incluso, en ocasiones han tenido que realizar ese desplazamiento en su propio vehículo «por falta de transporte sanitario».

El cuarto hecho «grave» que afecta al Hospital La Inmaculada es la falta de contratación, en general. «Ante la falta de personal para realizar las sustituciones necesarias por las merecidas vacaciones o permisos de los profesionales sanitarios, el Gobierno del PP va a reducir en torno a la mitad la plantilla del hospital»; un «auténtico desastre», ha sostenido. Según han trasladado los propios profesionales sanitarios a las y los dirigentes socialistas en las diferentes reuniones mantenidas para conocer la situación en la que se encuentra la sanidad pública, «el problema de la fuga de batas blancas se debe a la precariedad laboral que ofrece Moreno Bonilla» con unas condiciones que «fácilmente mejoran otras comunidades autónomas o las clínicas privadas, por lo que terminan abandonando el hospital de Huércal-Overa y los centros de salud de estas comarcas».