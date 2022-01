El PSOE afea la cesión a la Junta de suelo con exceso de edificabilidad en Vera

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera ha denunciado que el equipo de Gobierno del PP ha cedido al Gobierno andaluz una parcela que exige, para las previsiones que tiene la administración autonómica, un aumento de la edificabilidad; una cuestión que «impide la propia normativa municipal». Según argumentó el portavoz socialista, Martín Gerez, dicha parcela, situada en el entorno del Paseo Cervantes, será para un edificio destinado a Juzgados, un suelo que el anterior equipo de Gobierno municipal «preveía destinar a la construcción de una nueva y singular biblioteca municipal de acuerdo a un concurso de ideas con más de una decena de participantes y que el PP anuló posteriormente».

El portavoz socialista veratense llama la atención sobre un detalle de la operación. En concreto, asegura que el Gobierno andaluz exigía al ayuntamiento «un suelo que permitiera una edificabilidad sobre rasante de 3.500 metros cuadrados, y la parcela ofrecida solo tiene 2.400, lo que supone que el propio consistorio debe autorizar de forma extraordinaria, y a nuestro juicio injustificable, un exceso de 1.100 m2 de edificabilidad». «Y todo –continúa Martín Gerez- amparado en una dudosa interpretación que entiende que el uso judicial tiene carácter 'singular' y ello permite la excepción, aunque no olvidemos no dejará de ser un edificio administrativo de bajo y dos plantas que ocupará el 100% de la parcela». «En realidad la singularidad sólo podría venir de usos auténticamente excepcionales y necesitados de una ubicación muy específica, y desde luego éste no es el caso», añadió.

«De tratarse de un suelo privado sería una grave irregularidad», advirtió y considera, además, que se hace innecesaria esta decisión toda vez que el consistorio de Vera «tiene alternativas que podrían cubrir las expectativas de la Junta de Andalucía» y puso como ejemplo la parcela ocupada por la antigua residencia internado que cuenta con «espacio suficiente y una ubicación fenomenal!. Esta alternativa ya fue propuesta por el PSOE de Vera, pero la respuesta del PP, recuerda Martín Gerez, fue que «se había decidido destinar esta parcela alternativa a otro fin, y esa misma tarde procedió a publicar el inicio del expediente».