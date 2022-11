El PSOE afea el «muro de Berlín» que Mojácar construye junto a la carretera

Manuel Zamora, portavoz de PSOE-Somos Mojácar, criticó a la alcaldesa de la localidad, Rosa María Cano, ya que a su juicio está demostrando, «y por desgracia no es la primera vez», dijo, que no le importa el pueblo porque «ni siquiera es sensible a la gran belleza de Mojácar, una belleza que valora toda España y todos los visitantes de otros países que acuden llamados por la grandiosidad de sus paisajes y su singularidad como pueblo blanco andaluz».

Y es que el Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa del PP Rosa María Cano está construyendo un enorme muro pegado a la acera de bajada desde el pueblo a la playa para separar las nuevas construcciones municipales de una estación de autobuses y un centro de salud, muro que tapa las vistas de Mojácar durante una buena parte del trayecto hacia el pueblo. «Estas vistas son gran parte del encanto y el atractivo de nuestro municipio, bien sea de día por su configuración como pueblo blanco entre montañas, o de noche cuando está iluminado y causa la admiración de quienes nos visitan», subraya el concejal Manuel Zamora.

PSOE-Somos Mojácar apremia a los habitantes de Mojácar a «pararle los pies» a Rosa María Cano «antes de que destruya, no solo la belleza que admiramos de nuestro pueblo, sino también su economía, con su política caciquil de apisonadora de todo lo que nos importa y nos distingue, y que es la base de la vida de nuestras familias».