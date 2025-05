El PSOE afea las obras en el exterior de La Inmaculada frente a los «auténticos dramas» que hay en el interior «En Huércal-Overa no faltan luces, sino profesionales» y recuerda que el 80% de los pacientes en lista de espera está fuera de plazo

Viernes, 16 de mayo 2025

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha reprochado al presidente del Gobierno andaluz que centre la gestión sanitaria que ha de realizar en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa en su exterior en lugar de ocuparse de lo que está verdaderamente mal, que es el interior donde, como ha dicho, «se viven auténticos dramas». En este sentido, ha calificado de «ocurrencia» el anuncio de la Junta de Andalucía de urbanizar el entorno de este centro hospitalario instalando luces LED o puntos de recarga eléctrica obviando que el problema está en las listas de espera «a las que no ponen freno».

«Hay quirófanos cerrados y el 80 por ciento de los pacientes en lista de espera está fuera de plazo», ha lamentado. «Esto es muy grave. Se está poniendo en riesgo la salud de muchas personas», ha sentenciado. La situación, ha dicho, es «tan grave que la espera para Cardiología es de 491 días. ¿Puede alguien con un problema de corazón aguantar 1 año y cuatro meses para su cita?», se ha preguntado.

En el Hospital La Inmaculada, según vienen relatando los propios sanitarios, faltan especialistas en Cirugía, Urología, Anestesiología, Oftalmología o Neumología y «no hay ni un sólo médico disponible en Dermatología».

«Por lo tanto, no faltan luces, señor Moreno Bonilla, lo que faltan son muchos profesionales sanitarios en este hospital, y lo que necesitan los usuarios es que se les atienda a tiempo. No es de recibo lo que está pasando y estas actuaciones que se anuncian ahora no hacen sino enfadar aún más a los usuarios, que lo han trasladado en sus comentarios en las redes sociales», ha revelado en alusión a las críticas recibidas, sobre todo, en Facebook.

Según ha relatado el líder socialista en el Área de Gestión Sanitaria Norte de la provincia «hay 28.119 usuarios en lista de espera para una operación o una cita con el especialista en La Inmaculada».

Eso, a pesar de que es el hospital de referencia de las comarcas del Almanzora, Los Vélez y el Levante almeriense. Asimismo, ha añadido, a los problemas que presenta La Inmaculada «se une también la falta de médicos de familia en Atención Primaria, así como de pediatras en la mayoría de los centros de salud de este distrito sanitario».

«Según los profesionales sanitarios, el problema de la fuga de batas blancas se debe a la precariedad laboral que ofrece la Junta de Andalucía, con unas condiciones que fácilmente mejoran otras comunidades autónomas o las clínicas privadas, por lo que terminan abandonando el hospital de Huércal-Overa y los centros de salud de estas comarcas», ha trasladado y ha subrayado que, tal y como se conoce por los trabajadores y trabajadoras del hospital «tampoco se están cumpliendo ni los descansos ni la jornada laboral pactada, lo que ha llevado a numerosos facultativos a denunciar la situación en los tribunales».