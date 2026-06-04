 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

El PSOE de Carboneras acusa a PP y Ciudadanos de blindar las cuentas municipales ante la crisis financiera

Los socialistas denuncian el rechazo en bloque de tres mociones que exigían una auditoría externa de la Cámara de Cuentas y comisiones de investigación para aclarar el estado real de la deuda pública

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Pleno en Carboneras
Pleno en Carboneras. (R. I.)

Marcos Tárraga

Carboneras

La estabilidad política y económica del Levante almeriense vuelve a situarse en el centro del debate provincial tras el último y convulso Pleno municipal celebrado ... en Carboneras. El Grupo Municipal Socialista ha elevado el tono de sus críticas contra el equipo de gobierno local, conformado por la coalición del Partido Popular y Ciudadanos, al denunciar de forma categórica el bloqueo sistemático a todas las iniciativas presentadas por la oposición. Según la formación socialista, el rechazo en bloque de sus propuestas impide arrojar luz sobre la preocupante coyuntura financiera que atraviesa las arcas de este emblemático municipio costero de Almería, comprometiendo los principios básicos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El PSOE de Carboneras acusa a PP y Ciudadanos de blindar las cuentas municipales ante la crisis financiera

[]

El PSOE de Carboneras acusa a PP y Ciudadanos de blindar las cuentas municipales ante la crisis financiera