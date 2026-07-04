 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Carboneras

El PSOE denuncia que la mala gestión del PP obliga a hipotecar Carboneras hasta 2041

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento estudia acciones judiciales «por la inclusión de facturas presuntamente irregulares»

Regala esta noticia
Añádenos en Google
En primer término, José Luis Amérigo.

Marcos Tárraga

Almería

El Grupo Municipal Socialista de Carboneras ha denunciado la «grave situación» económica a la que el gobierno del Partido Popular, encabezado por Salvador Hernández, ha ... llevado al Ayuntamiento, después de que el pleno haya debatido la aprobación del plan de ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda como consecuencia del «reiterado incumplimiento en el pago a proveedores».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El PSOE denuncia que la mala gestión del PP obliga a hipotecar Carboneras hasta 2041

[]

El PSOE denuncia que la mala gestión del PP obliga a hipotecar Carboneras hasta 2041