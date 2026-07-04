El PSOE denuncia que la mala gestión del PP obliga a hipotecar Carboneras hasta 2041

El Grupo Municipal Socialista de Carboneras ha denunciado la «grave situación» económica a la que el gobierno del Partido Popular, encabezado por Salvador Hernández, ha ... llevado al Ayuntamiento, después de que el pleno haya debatido la aprobación del plan de ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda como consecuencia del «reiterado incumplimiento en el pago a proveedores».

La propia Intervención municipal, han expuesto los socialistas en una nota enviada a los medios, «reconoce que el Ayuntamiento de Carboneras ha sido incluido con carácter obligatorio en el mecanismo estatal de pago a proveedores por incumplir de forma reiterada los plazos legales de pago y que acumula 2.495.460,80 euros de deuda neta, correspondientes a 775 facturas de 56 proveedores».

Para el PSOE, este plan de ajuste «no representa una buena noticia, sino el reconocimiento oficial del fracaso de la gestión económica del Partido Popular». «El Ministerio no rescata al Ayuntamiento de Carboneras; rescata a los proveedores de la mala gestión del Partido Popular», ha valorado el portavoz municipal de los socialistas en el Consistorio carbonero, José Luis Amérigo

Consideran que el alcalde pretende presentar este mecanismo extraordinario como un logro de su gestión, «cuando la realidad es que el Gobierno de España ha tenido que activar este procedimiento porque el Ayuntamiento no ha sido capaz de cumplir con una de sus obligaciones más básicas: pagar a quienes prestan servicios al municipio dentro de los plazos que establece la Ley».

Quince años de mala gestión

Dicho plan, abundan en la nota, recoge la formalización de un préstamo de 2,5 millones de euros que deberá devolverse durante 15 años, sin periodo de carencia, por lo que su vigencia se extenderá hasta 2041. A su juicio, las consecuencias de la gestión del alcalde, Salvador Hernández, «no terminarán en este mandato. Su mala gestión va a condicionar las cuentas municipales durante los próximos quince años e hipotecará la capacidad de actuación de los cuatro próximos gobiernos municipales».

Recuerdan, además, que el propio plan de ajuste incorpora medidas que «recaerán directamente sobre los vecinos», como la subida del IBI ya aprobada —que supondrá unos ingresos adicionales de 695.000 euros anuales—, el incremento de la presión recaudatoria y la limitación de las contrataciones temporales, con la consiguiente repercusión en la prestación de servicios municipales.

«Los vecinos pagarán más impuestos, tendrán un Ayuntamiento con menos capacidad para prestar servicios y, además, deberán asumir durante quince años las consecuencias de una gestión económica absolutamente irresponsable.»

Contra por responsabilidad

El Grupo Municipal Socialista ha votado, por tanto, en contra del plan de ajuste porque considera que «supone asumir las consecuencias de una gestión económica deficiente del gobierno del Partido Popular». «Nuestro voto nunca ha sido contra los proveedores. Todo lo contrario: los proveedores deben cobrar cuanto antes por los trabajos realizados. Nuestro voto ha sido contra quienes han provocado esta situación. Si hoy Carboneras necesita un plan impuesto por el Ministerio de Hacienda para pagar sus facturas es porque el Gobierno municipal ha fracasado en la gestión de las cuentas públicas».

Los socialistas recuerdan que «hace más de un año el equipo de gobierno ya conocía que tendría que elaborar un plan de ajuste y, sin embargo, no adoptó las medidas necesarias para evitar que el Ayuntamiento llegara a una situación límite».

Un gobierno incapaz

Destacan, además, que la propuesta no prosperó al no obtener los apoyos suficientes del pleno: «Que el propio gobierno sea incapaz de sacar adelante un asunto de esta trascendencia demuestra la enorme debilidad política de Salvador Hernández. Gobernar en minoría exige diálogo, capacidad de negociación y búsqueda de consensos. El alcalde ha demostrado carecer de esa capacidad y hoy Carboneras paga también las consecuencias de esa forma de hacer política»

Para el Grupo Socialista, el resultado del pleno evidencia que el Gobierno municipal «no solo ha fracasado en la gestión económica, sino también en la gestión política, siendo incapaz de generar la confianza necesaria incluso para aprobar una medida que él mismo consideraba imprescindible».

Acciones judiciales

Durante el debate plenario, los concejales socialistas denunciaron igualmente que el expediente incorpora el pago de facturas respecto de las que existen fundadas dudas sobre el cumplimiento de la legalidad administrativa, «al tratarse de gastos derivados, presuntamente, de contrataciones verbales o realizadas prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos, una práctica que el PSOE viene denunciando de manera reiterada durante todo el mandato».

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que está estudiando la interposición de las acciones judiciales que resulten oportunas para determinar si la incorporación de determinadas facturas al mecanismo extraordinario de pago se ajusta plenamente a Derecho y para exigir, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.

«Defenderemos siempre que los proveedores cobren por los trabajos efectivamente realizados, pero también defenderemos que el dinero público se gestione con absoluto respeto a la legalidad. La necesidad de pagar no puede servir para blanquear procedimientos administrativos presuntamente irregulares ni para eludir las responsabilidades políticas y jurídicas que correspondan».

Otra forma de gobernar

El Grupo Municipal Socialista concluye lamentando que el Ayuntamiento haya llegado a una situación que considera «perfectamente evitable» y reafirma su compromiso de seguir ejerciendo una oposición firme, responsable y rigurosa.

«Carboneras merece un gobierno que gestione con planificación, transparencia y responsabilidad. Lo ocurrido con este plan de ajuste es otro ejemplo de que el Partido Popular nunca tuvo proyecto para Carboneras. Tan solo proyectos personales de sus concejales. Ha fracasado en la gestión económica, ha fracasado en la gestión política y ahora pretende que sean los vecinos quienes paguen durante quince años las consecuencias de su mala gestión. El PSOE seguirá trabajando para ofrecer la alternativa seria, transparente y solvente que nuestro municipio necesita», han subrayado los socialistas en el comunicado.