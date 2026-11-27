La oposición de Carboneras ha exigido este jueves, durante el pleno municipal, la dimisión inmediata del alcalde, Salvador Hernández, al que responsabiliza de la situación ... de deterioro institucional, económico y administrativo que atraviesa el Ayuntamiento. Una petición que, ha declarado el edil socialista José Luis Amérigo en una nota, «evidencia la pérdida de confianza política en quien actualmente está al frente del Gobierno municipal».

Los tres concejales del Grupo Municipal Socialista, Francisco Capel, Vanesa Fuentes y él mismo, han pedido expresamente al alcalde que se marche y abandone sus responsabilidades, una exigencia «a la que también se han sumado más concejales de la oposición», según ha afirmado Amérigo en la nota, que ha asegurado que los representantes de la oposición han puesto sobre la mesa una realidad que consideran «insostenible»: «Un Ayuntamiento sin una estructura de gobierno efectiva, sin junta de gobierno local, sin concejalías, con graves dificultades de funcionamiento y con una situación económica que compromete la capacidad municipal para atender las necesidades de Carboneras».

Ayuntamiento sin rumbo

Durante el pleno, tal y como ha explicado el socialista, se ha denunciado la falta de presupuestos municipales desde 2024, el incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria, los reparos de la Intervención municipal en pagos y contrataciones y la existencia de obligaciones económicas asumidas sin suficiente cobertura presupuestaria o respaldo legal.

A ello se suma, ha remarcado, «el deterioro de los servicios municipales, la falta de respuestas a las demandas ciudadanas y las dificultades que está atravesando la propia estructura administrativa del Ayuntamiento, incluidos los problemas relacionados con la continuidad de los funcionarios de habilitación nacional».

«Para la oposición, no estamos ante problemas puntuales ni ante dificultades propias de cualquier administración. Se trata de una situación que afecta al funcionamiento de la institución municipal y que exige explicaciones, responsabilidades y un cambio en la forma de gobernar», continúa la nota enviada a los medios.

Estos concejales han advertido también de las consecuencias que esta situación puede tener para los vecinos, los empresarios, los jóvenes y los colectivos sociales, «que necesitan un Ayuntamiento capaz de impulsar proyectos, prestar servicios y ofrecer oportunidades, no una institución absorbida por sus propios problemas».

Incumplimientos

Especialmente contundente ha sido, a su juicio, la intervención relativa al incumplimiento de los compromisos políticos suscritos por Salvador Hernández: «Desde el Grupo Socialista se ha recordado que el alcalde asumió y firmó unos compromisos que posteriormente no ha querido cumplir, pese a las reclamaciones realizadas e incluso a la existencia de un requerimiento notarial».

Los socialistas han cuestionado «cómo puede exigirse confianza y responsabilidad a los demás cuando el propio alcalde incumple los acuerdos que firma»; una situación que, a su juicio, «representa una quiebra de la palabra dada y una falta de respeto hacia quienes confiaron en esos compromisos».

El precio de gobernar

La oposición considera, tal y como ha expresado Amérigo en la nota, que «la situación ha llegado a un punto en el que Salvador Hernández debe asumir su responsabilidad política. No basta con permanecer en el sillón de la Alcaldía mientras se acumulan los problemas, se deteriora el funcionamiento municipal y se incumplen los compromisos adquiridos».

Durante sus intervenciones, los concejales han reclamado explicaciones sobre la gestión del dinero público, las contrataciones, el patrimonio municipal y las decisiones adoptadas desde el Gobierno local. El mensaje trasladado al alcalde« ha sido directo y sin ambigüedades»: «Váyase, señor Hernández»; una petición que« resume la posición expresada por los representantes de la oposición» durante el pleno.

Carboneras necesita recuperar la normalidad institucional, una gestión económica responsable, unos servicios municipales que respondan a las necesidades de los vecinos y un gobierno que se preocupe por el futuro del municipio.

La oposición, ha expuesto el socialista, ha concluido valorando que «ningún alcalde está por encima de Carboneras y que el Ayuntamiento no es patrimonio de quien ocupa temporalmente la Alcaldía». «Carboneras no pertenece a ningún alcalde ni a ningún partido político. Carboneras pertenece a sus vecinos. Y los vecinos merecen respeto, responsabilidad y un Ayuntamiento que esté a la altura de sus necesidades».