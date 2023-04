El PSOE exige al alcalde responsabilidades tras ser investigado por prevaricación

Marcos Tárraga Pulpí Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pulpí y candidato a la Alcaldía el 28M, Luis Cáceres, ha exigido al alcalde del PP explicaciones y que «asuma su responsabilidad» ante su investigación por presunta prevaricación administrativa al haber adjudicado una obra después de que fuera realizada e inaugurada. Concretamente, según ha explicado esta mañana el dirigente socialista, se trata de la realización de varios caminos en el barrio de Pilar de Jaravía hace cuatro años, y de los que los socialistas advirtieron de su posible irregularidad por la manera en la que el alcalde del PP estaba tramitando los expedientes. A consecuencia de ello y debido a la negativa del equipo de Gobierno del PP de evitar un posible fraude administrativo, por «responsabilidad», el PSOE puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Ahora, la Justicia investiga al alcalde y a varios de sus concejales quienes fueron llamados a declarar el pasado día 21 de marzo en calidad de investigados, pese a que no se pudiera llevar a efecto la declaración debido a la huelga de letrados que aún estaba vigente esa semana.

«Las obras se realizaron sin ningún trámite legal de concurrencia pública, se inauguran y el PP lo publicó en las redes sociales del ayuntamiento y, después, previo aviso en los plenos por parte del PSOE, ven que han cometido un error grave, y pretenden legalizarlo pidiendo tres ofertas al tratarse de un contrato de obra menor; y en un acta de pleno se les demuestra que están cometiendo irregularidades», ha relatado el portavoz socialista.

«Pedimos que el alcalde dé la cara y que no eluda su responsabilidad y no se excuse con que es un contrato de obra menor, porque lo que el PSOE denuncia es la manera de proceder del ayuntamiento, a sabiendas de que podía estar cometiendo una irregularidad», ha insistido y ha adelantado que esta «es sólo una de las otras causas que aún están pendientes en el juzgado» por la gestión del PP en Pulpí siendo, las que aún no se han dado a conocer, incluso de mayor calado. «El equipo de Gobierno del PP de Pulpí actúa como si el pueblo fuera su cortijo y lo que confiamos, por el bien de los pulpileños y pulpileñas, es que la justicia aclare la verdad y ponga en su sitio a quien corresponda» ha sostenido y ha incidido en que la documentación que obra en poder de la policía judicial «es oficial, es la que se extrae de las juntas de gobierno y de los plenos, firmadas por el alcalde y por su equipo; y no son una invención del PSOE».

El PP acude al 28M con dos alcaldes investigados

El procedimiento que, supuestamente, se ha realizado en Pulpí y por el que su alcalde y varios concejales están ahora siendo investigados es «el modus operandi del PP», según ha lamentado la secretaria de Política Municipal del PSOE de Almería, Noemí Cruz. «Primero hacen la obra y, después de hecha, la adjudican sin expediente y eludiendo, según hemos conocido, los trámites legales», ha descrito y ha añadido que «lo de las licencias, el cumplimiento de la ley y los trámites legales para el PP, como vemos, parece que no es».

La dirigente socialista ha recordado que, además del de Pulpí, el PP cuenta con otro alcalde investigado, el de Fines, con estrecha vinculación con el presidente del PP y de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García. En el caso del regidor finense, su investigación es doble: por el 'Caso mascarillas' y, la más reciente, por autorizar verbalmente unas obras en suelo no urbanizable rural en su pueblo «con pleno conocimiento de la ilegalidad y por lo que le piden tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en relación a la ordenación del territorio en su municipio», ha destacado.

«Alcalde tras alcalde y escándalo tras escándalo, el PP está dando una imagen de nuestra tierra que nada tiene que ver con los almerienses ni lo que se merecen», ha reprochado al presidente de este partido a quien ha pedido explicaciones por lo que está sucediendo entre sus filas. «Esperamos que en el caso de Pulpí den más explicaciones de las que han dado en Fines, donde está muy bien que el presidente de la Diputación vaya a inaugurar edificios con su nombre, pero debería ir a también a preocuparse por las tropelías que, al parecer, está llevando a cabo el alcalde de Fines», ha aconsejado Noemí Cruz.

Temas

Pulpí