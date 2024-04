El PSOE exige a Moreno que elimine las restricciones de agua en el Levante, algo «injusto» porque «hay más recursos que nunca»

Mena recuerda la herencia de anteriores gobiernos y explica que en el Levante se han establecido medidas de ahorro

El delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha recordado que las medidas de ahorro de agua «han sido informadas favorablemente por unanimidad en el seno del Comité de Gestión de Sequía, donde están representados todos los sectores y usuarios». Además, en «este Comité, constituido en base a la normativa de aguas, regulado por el Decreto 178/2021, se contemplan todos los usos del agua, no solo el abastecimiento». «No osbtante- añade Antonio Mena- hay que tener una precaución especial en aquellos municipios en los que el suministro depende casi en exclusiva de una desaladora, tal y como ocurre en la zona del Levante, ya que se trata de una máquina que en cualquier momento puede tener alguna incidencia y generar un problema crucial».

El delegado ha explicado también que «el agua destinada al abastecimiento en el Levante Almeriense procedente del trasvase del Tajo-Segura, no puede llegar, porque no hay una instalación donde potabilizarla». «Mena ha detallado que «por eso, hemos acometido la reparación de la potabilizadora de Cuevas de Almanzora, en la que estamos invirtiendo 12 millones de euros». «Una obra que comenzó en enero, y que hasta entonces estaba inutilizada tras la DANA de 2012 y que los gobiernos socialistas no han tenido en consideración, como tampoco han tenido el conjunto de actuaciones hídricas necesarias para ejecutar en el Levante de la provincia».

Por su parte, el delegado territorial cree que «el agua es una cuestión de Estado y que con ella no se puede mercadear politicamente». Antonio Mena ha pedido «que arrimen el hombro y soliciten al Estado que agilizce la llegada de los 5 hm3 extraordinarios al Almanzora, así como las desaladoras pendientes, ya que la falta de infraestructuras es herencia de anteriores gobiernos andaluces». Para Antonio Mena «lo que tiene que hacer el Gobierno de España es agilizar la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, que lleva presupuestada desde el año 2018. Así como acometer de una vez por todas el resto de obras de ampliación de desaladoras de la provincia».

Asímismo, Mena ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que «encomiende a Acuamed la construcción de la

desaladora Bajo Almanzora 2». Para el delegado «lo que hay que hacer es trabajar, cuidar el agua de la provincia y no centrarse en hacer demagogia fácil, que no beneficia a nadie.»