El PSOE expedientará a los concejales de Carboneras que han apoyado suspender la votación del Algarrobico

El PSOE de Almería va a abrir expediente sancionador a los concejales de Carboneras que han votado, en la mañana de este miércoles, en pleno ... suspender la votación para anular la licencia de obra de El Algarrobico, tal y como conmina una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pendiente de ejecución desde el año 2021.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha sido tajante acerca del «posicionamiento inequívoco» de su partido sobre el hotel de El Algarrobico: «Se deben cumplir todos los fallos y el hotel debe derribarse».

En una rueda de prensa convocada «con premura» tras conocerse el apoyo de los ediles socialistas a la suspensión de la votación que, este miércoles, debía anular la licencia de obras del edificio, Martín ha asegurado que sus compañeros tenían directrices «claras» para votar a favor de dicha anulación. Los socialistas se han aliado con dos concejales no adscritos, el exalcalde Felipe Cayuela -expulsado del PP- y la edil, también anteriormente del PP, Ángeles Carrillo.

Así, según ha confirmado el secretario general provincial, se van a incoar expedientes disciplinarios a estos ediles, que «están sujetos a disciplina de voto». Sobre las consecuencias de esta decisión, decidirá la ejecutiva federal del PSOE. Los concejales socialistas de Carboneras son el exalcalde José Luis Amérigo, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban, Isabel Hernández y Andrés Belmonte.