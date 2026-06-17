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El PSOE expedientará a los concejales de Carboneras que han apoyado suspender la votación del Algarrobico

José María Martín asegura que sus compañeros tenían directrices «claras» para votar a favor de la anulación de la licencia de construcción del hotel

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José María Martín, secretario general del PSOE de Almería, con el secretario de organización, el diputado José Nicolás Ayala.
Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

El PSOE de Almería va a abrir expediente sancionador a los concejales de Carboneras que han votado, en la mañana de este miércoles, en pleno ... suspender la votación para anular la licencia de obra de El Algarrobico, tal y como conmina una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pendiente de ejecución desde el año 2021.

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El PSOE expedientará a los concejales de Carboneras que han apoyado suspender la votación del Algarrobico

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