Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE de Mojácar denuncia «la mala gestión» del alcalde, Francisco García

Consideran que «va camino de hundir a Mojácar en la deuda por una carretera 'inútil'»

M. T.

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:50

Comenta

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Mojácar ha denunciado que el alcalde, Francisco García, está llevando al municipio camino de una «situación financiera límite» ... debido entre otras cosas, a una carretera «inútil». El proyecto de la variante de Mojácar, impulsado desde 2017 y mantenido «sin revisión ni sentido común, se podría convertir en un pozo sin fondo de gasto público, un símbolo de despilfarro, intereses especulativos y mala gestión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  7. 7 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE de Mojácar denuncia «la mala gestión» del alcalde, Francisco García

El PSOE de Mojácar denuncia «la mala gestión» del alcalde, Francisco García