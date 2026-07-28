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El PSOE de Mójacar exige al equipo de Gobierno eliminar el «vertedero» situado junto al Colegio Bartolomé Flores

«Nuestros escolares merecen crecer en un entorno limpio, seguro y cuidado. Mojácar no puede normalizar que un vertedero permanezca junto a uno de sus principales centros educativos»

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Panorámica del vertedero realizada desde el centro escolar.

Marcos Tárraga

Mojácar

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mojácar ha registrado una moción en la que piden al equipo de Gobierno del PP el desmantelamiento ... del espacio de acopio de residuos situado junto al Colegio Bartolomé Flores y al Pabellón Municipal, una actuación que «consideramos necesaria para proteger la salud pública, mejorar la imagen del municipio y ofrecer un entorno digno y seguro a nuestros vecinos».

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El PSOE de Mójacar exige al equipo de Gobierno eliminar el «vertedero» situado junto al Colegio Bartolomé Flores

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