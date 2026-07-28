El PSOE de Mójacar exige al equipo de Gobierno eliminar el «vertedero» situado junto al Colegio Bartolomé Flores

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mojácar ha registrado una moción en la que piden al equipo de Gobierno del PP el desmantelamiento ... del espacio de acopio de residuos situado junto al Colegio Bartolomé Flores y al Pabellón Municipal, una actuación que «consideramos necesaria para proteger la salud pública, mejorar la imagen del municipio y ofrecer un entorno digno y seguro a nuestros vecinos».

En una nota de prensa, desde el PSOE han recordado que hace años el pleno ya reconoció la necesidad de actuar sobre este problema. Sin embargo, «lejos de solucionarse, la situación se ha ido deteriorando con el paso del tiempo hasta convertirse en un punto de acumulación de residuos que proyecta una imagen impropia de un municipio turístico como Mojácar».

Lo más preocupante, según los socialistas, es que este espacio continúa ubicado a escasos metros de un centro educativo y de unas instalaciones deportivas utilizadas diariamente por cientos de niños, familias y deportistas.

«Nuestros escolares merecen crecer en un entorno limpio, seguro y cuidado. Mojácar no puede normalizar que un vertedero permanezca junto a uno de sus principales centros educativos», afirman desde el Grupo Socialista en dicho comunicado.

En este sentido, la moción del PSOE propone el desmantelamiento del vertedero mediante la retirada de todos los residuos acumulados, la recuperación ambiental del entorno y la adopción de las medidas necesarias para garantizar que una situación como esta no vuelva a repetirse.

Desde el Grupo Municipal Socialista «queremos dejar claro que esta iniciativa no pretende abrir un debate partidista. Se trata de resolver un problema que afecta a la calidad de vida de los vecinos, a la imagen de Mojácar y al entorno de nuestros menores». Por este motivo han hecho un llamamiento al equipo de gobierno del Partido Popular para que respalde esta propuesta.

Asi mismo, el Grupo Socialista aclara que Mojácar ya dispone de un Punto Limpio municipal, por lo que «mantener este espacio en las actuales condiciones carece de justificación. No estamos hablando de una gran inversión ni de una obra compleja, sino de voluntad política para resolver un problema que lleva demasiado tiempo sin respuesta.»

«Gobernar también significa saber reconocer cuándo una iniciativa beneficia al municipio, independientemente de quién la presente. Esta moción no busca que gane el PSOE; busca que gane Mojácar». Además, «queremos dejar claro que, si el equipo de gobierno considera que existe una solución mejor para alcanzar el mismo objetivo, contará con nuestro apoyo. Lo importante no es quién firme la propuesta, sino que desaparezca definitivamente este punto negro del municipio».

«Porque hay decisiones que son políticas y hay decisiones que son simplemente de sentido común. Estamos convencidos de que eliminar un vertedero situado junto a un colegio pertenece a esta última categoría», han señalado.