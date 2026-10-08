El PSOE reclama inversión, trabajos y plazos para recuperar las zonas afectadas por el fuego de Los Gallardos

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería Rodrigo Sánchez Haro ha reclamado a la Junta de Andalucía un Plan Integral de Restauración y Prevención ... para el Levante almeriense tras los incendios de Los Gallardos y Bédar que no se limite a recuperar el monte, sino que permita también «recuperar la seguridad y la confianza de una comarca que ha sido profundamente golpeada».

Durante su intervención en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía, Sánchez Haro ha recordado la magnitud de unos incendios en los que fallecieron 14 personas y afectaron a 5.200 hectáreas. «Tres meses después, la respuesta de la Junta no puede reducirse a confiar en la regeneración de la naturaleza», ha advertido, por lo que ha reclamado un compromiso concreto con la recuperación del territorio.

En este sentido, el diputado autonómico ha exigido a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente que detalle «cuánto dinero va a destinar, qué trabajos se van a realizar, cuáles han comenzado ya y cuáles serán los siguientes», además de aclarar si se han evaluado las ramblas y las zonas susceptibles de actuación y se han identificado aquellas que presentan un mayor riesgo de erosión. Asimismo, ha demandado un calendario concreto de actuaciones y ha preguntado cuándo podrán conocerlo los ayuntamientos y los vecinos de los municipios afectados.

Restauración y prevención

Sánchez Haro ha sostenido que los incendios de Los Gallardos y Bédar han dejado una lección que debe incorporarse a la recuperación de la zona. «Restaurar no puede significar reconstruir exactamente con la misma vulnerabilidad que existía anteriormente», ha advertido.

En este punto, se ha referido especialmente al riesgo existente en la interfaz urbano-forestal, donde viviendas, urbanizaciones, núcleos dispersos y otras zonas habitadas se encuentran junto a terrenos forestales. A su juicio, los incendios de Los Gallardos y Bédar han evidenciado «dramáticamente» la necesidad de actuar sobre este tipo de espacios.

Por ello, el parlamentario socialista ha pedido que el plan incorpore medidas de prevención, gestión de la vegetación y creación de áreas de defensa que permitan reducir la vulnerabilidad del territorio frente a futuros incendios, así como que se construya un Centro de Defensa Forestal (cedefo) en Bédar para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante los incendios en el Levante almeriense.

«Hay mucho trabajo que hacer y tenemos que preparar este territorio para que nunca vuelva a enfrentarse a un incendio de estas características y, sobre todo, para que no lo haga con las mismas vulnerabilidades», ha concluido Sánchez, quien ha defendido que «un monte cuidado es un monte menos vulnerable al fuego».