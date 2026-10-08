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El PSOE reclama inversión, trabajos y plazos para recuperar las zonas afectadas por el fuego de Los Gallardos

El parlamentario Rodrigo Sánchez ha pedido a la Junta de Andalucía un Plan Integral de Restauración y Prevención para el Levante almeriense

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El diputado andaluz Rodrigo Sánchez Haro, en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento.

Marcos Tárraga

Almería

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería Rodrigo Sánchez Haro ha reclamado a la Junta de Andalucía un Plan Integral de Restauración y Prevención ... para el Levante almeriense tras los incendios de Los Gallardos y Bédar que no se limite a recuperar el monte, sino que permita también «recuperar la seguridad y la confianza de una comarca que ha sido profundamente golpeada».

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