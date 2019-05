PP y PSOE se reparten las Alcaldías de los ayuntamientos del Levante almeriense Los jóvenes acompañaron a sus padres a votar en el Centro Cultural de Garrucha, localidad en la que el PSOE ha vuelto a ser el más votado. / D. S. Elecciones Municipales 26M Los pactos decidirán en Huércal-Overa, Carboneras o Turre; los populares se llevan Vera, los socialistas Antas y Cs gana en Los Gallardos DANIEL SERRANO Levante Lunes, 27 mayo 2019, 02:05

La incertidumbre que ha rodeado a estas elecciones municipales se ha mantenido hasta bien entrada la noche en la comarca del Levante almeriense. El recuento de las elecciones europeas hizo que los resultados de los comicios locales no se empezaran a esclarecer hasta pasada la medianoche.

En total, tanto el PP como el PSOE han sido las formaciones más votadas en seis municipios de esta comarca mientras que Cs gobernará en Los Gallardos. Los resultados de este 26M abren un nuevo panorama político en este territorio.

Uno de los primeros resultados en conocerse fue la victoria arrasadora del PSOE de Antonio Fernández Liria en Cuevas del Almanzora. Los socialistas consiguieron un total de once concejales frente a los seis de los populares. El gran perjudicado fue Cs, formación encabezada por Indalecio Modesto, que ha perdido el único concejal que tenía en la pasada legislatura.

Bédar fue otro de los municipios en los que los socialistas, encabezados por Ángel Collado, ganaron con claridad obteniendo seis concejales mientras que el PP solo obtuvo uno.

Temprano también se conoció el resultado de Turre, donde la fuerza más votada fue el Partido Popular de Arturo Grima con un 38,87% de los apoyos. Si bien, los populares se quedaron a un concejal de la mayoría absoluta con cinco ediles. Esto significa que los cuatro conseguidos por el PSOE más los dos de Turre Para la Gente harán que se repita la alianza de gobierno de la pasada legislatura.

En uno de los municipios más importantes de esta comarca, ya que es el que más número de habitantes tiene, Huércal-Overa, el PP de Domingo Fernández volvió a ser otro año más la formación más votada, lo que le ha valido para obtener ocho concejales. Sin embargo, esto no es una buena noticia para los populares ya que la suma de PSOE y Cs, siete y dos respectivamente, hará que el Ayuntamiento de este municipio cambie de color tras ocho años de gobierno popular.

Donde gobernará el PP, y además con mayoría absoluta, será en Vera. La formación que encabeza José Carmelo Jorge arrasó en este municipio y consiguió nada más y nada menos que 12 concejales al contar con el 58,38% de los apoyos. Por su parte, el PSOE de Martín Gerez estará en la oposición con cinco ediles. Si bien, merece la pena apuntar que la participación ha caído cuatro puntos respecto a los comicios de 2015.

En el municipio en el que sin duda alguna más incertidumbre había era en Carboneras. Aquí, con el 77,96% escrutado, el Partido Socialista de José Luis Amérigo fue la formación política más votada, tal y como ocurriera tanto en las elecciones de 2011 como de 2015. Sin embargo, esto no le valdrá a Amérigo para obtener el bastón de mando del Consistorio carbonero ya que no ha conseguido la mayoría absoluta que le hacía falta para gobernar por un solo concejal. Así las cosas, el PSOE se quedó en seis ediles, Carboneras Avanza de Felipe Cayuela obtiene cuatro concejales siendo la segunda formación con más apoyos, el Gicar de Salvador Hernández consiguió tres, mientras que el PP contará con un solo concejal en esta legislatura. Si bien, ahora se abre un procedimiento de negociación y habrá que esperar a los próximos días para conocer los pactos que se llevarán a cabo ya que Carboneras Avanza, Gicar y PP están condenados a entenderse si no quieren que gobierne el PSOE, tal y como parece.

En la localidad en la que volverán a gobernar los socialistas nuevamente con mayoría absoluta será en Garrucha. El PSOE de María López Cervantes volvió a conseguir en la jornada electoral de ayer revalidar el resultado obtenido en los comicios de 2015 y contará nuevamente con siete concejales. El gran perjudicado ha sido el PP de Juan Francisco Fernández que perdió un concejal y se quedará con cuatro. El resto de la Corporación estará formada por Cs y Garrucha Para la Gente, con un edil cada uno.

Con mayoría absoluta también gobernará el socialista Pedro Ridao en Antas tras 12 años de gobierno popular. El PSOE consiguió los seis concejales necesarios que le llevan al frente de este consistorio del Levante almeriense. Por su parte, el PP de Isabel Belmonte ha perdido unos 300 apoyos con respecto a los comicios de 2015 y se tendrá que conformar con tres concejales mientras que Cs contará con dos ediles.

Quien volvió a revalidar su mayoría absoluta una vez más fue Rosa María Cano en Mojácar, quien lleva 12 años como alcaldesa de esta localidad. Así las cosas el PP obtuvo ocho concejales mientras que la unión PSOE-Somos Mojácar se quedó con cinco. Por su parte, Carlos Rodríguez de Mojácar Para la Gente no formará parte de la Corporación en esta legislatura al no haber conseguido representación.

Igualmente, Juan Pedro García seguirá al frente del Ayuntamiento de Pulpí ya que el PP ha sido la formación política más votada en esta localidad con un 54,87% de los apoyos, lo que le valió para obtener un total de ocho ediles frente a los cinco del PSOE de Luis Cáceres.

Resultados idénticos a los de 2015 se dieron en la noche de ayer en Lubrín, donde el PSOE de Domingo Ramos volvió a sacar siete concejales frente a los dos de los populares.

También revalidó su mayoría absoluta el popular José Fernández Amador en Sorbas, al conseguir seis concejales frente a los cinco del Partido Socialista. Si bien, en esta ocasión el PP ha conseguido gobernar por tan solo 19 votos, al conseguir 686 apoyos, es decir, 50,52% de los votos.

Por su parte, en Los Gallardos gobernará por primera vez en la historia Ciudadanos, que está liderado por Francisco Miguel Reyes Martín, quien fuera primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Educación y Participación Ciudadana hasta el pasado 11 de enero, cuando fue cesado por la alcaldesa socialista María González al haber «traicionado» su confianza ya que había rumores de que se presentaría a estos comicios por la formación naranja. Así las cosas, no solo se confirmaron estos rumores sino que ahora Reyes Martín ha conseguido ser el primer regidor naranja en este consistorio, además con siete concejales. Por su parte, el PSOE de González estará en la oposición con tres ediles y el PP contará con uno.