El PSOE tilda de «exagerado» el pleno de «entronización» del nuevo alcalde sustituto en Vera

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera considera que se vivieron momentos «increíbles y ridículos de fastuosidad y euforia desmedidas» en el pleno extraordinario celebrado para la elección y proclamación del alcalde sustituto por renuncia de José Carmelo Jorge. El acto, a juicio del portavoz del PSOE, Martín Gerez, «no debía haber tenido ninguna transcendencia puesto que simplemente era un pleno para la sustitución accidental y forzosa de un alcalde que al final de su mandato abandona, según dice por motivos de salud, aunque queda para la interpretación personal si son suficientes para dejar la alcaldía a 4 meses del final y no hacerlo también con el acta de concejal».

Para el PSOE y dadas las circunstancias, fue un pleno «exagerado hasta en los más mínimos detalles» que, más bien, «pareció un acto de entronización» en el que se pidió a los concejales asistir de media etiqueta y contó con «la masiva invitación de asistencia cursada a las asociaciones, clubes, empresarios y otros colectivos sociales del pueblo».

«Resultó bastante obsceno el despliegue y la masiva presencia de representantes del PP provincial sólo para arropar la elección y proclamación de un alcalde interino, que no olvidemos su mandato durará sólo 4 meses, en definitiva hasta que el pueblo de Vera decida libremente en mayo con sus votos quiénes lo gobiernan en el siguiente mandato», sostiene Martín Gerez.

En su opinión, parecía que el PP «estaba deseoso de apartar a José Carmelo y proclamar a su nuevo candidato aprovechando el salón de plenos y acabando, de paso, con las expectativas de otros militantes populares, e incluso ocultando con ello el legado del alcalde saliente y arrogándole todos sus méritos –si es que los ha tenido– a su accidental sustituto».

El nuevo alcalde «no debe olvidar nunca que no fue el cartel electoral de su partido en las anteriores elecciones y, por tanto, el apoyo electoral recibido no fue para él, y queda en la duda de qué hubiera pasado en caso de serlo. Y mucho menos debe olvidar su nuevo carácter de sustituto y provisional, por eso no entendemos sus fantasiosas afirmaciones públicas desdeñando el poder del pueblo para elegir a sus próximos dirigentes y faltando también al respeto del resto de las opciones políticas que concurrirán en las elecciones municipales de mayo, hoy por hoy con las mismas y legítimas expectativas que el PP».