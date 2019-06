El PSOE de Vera realiza autocrítica tras la abrumadora victoria del PP el 26M Miembros de la Agrupación Local del PSOE de Vera, liderados por Martin Gerez. Los socialistas lamentan que su candidatura «no ha sido suficientemente atractiva» y que no haya calado su mensaje «de futuro e igualdad» A. M. Vera Sábado, 1 junio 2019, 10:22

Transcurrida casi una semana de la jornada electoral, el PSOE de Vera emitió en la tarde del pasado viernes un comunicado realizando una valoración de los resultados obtenidos en las urnas, en los que el PP ganó con mayoría absoluta, con 12 concejales, frente a los cinco obtenidos por los socialistas, con una diferencia de más de 1.600 votos entre ambas formaciones.

En el escrito firmado por Martín Gerez, cabeza de lista socialista, felicitaron nuevamente a los populares y, especialmente, al próximo alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, y trasladaron que desde la labor del PSOE en la oposición serán «constructivos» y apoyarán «todas las iniciativas que vayan dirigidas a la mejora de los servicios que todos los vecinos demandan». Si bien, también advirtieron los socialistas que serán «críticos y exigentes», de acuerdo siempre con su visión política y su propio programa electoral.

Gerez aseguró que son conscientes de que sus expectativas electorales no se han cumplido. «Asumimos que no hemos sabido captar el interés y fomentar la participación de un gran colectivo de población que no ha votado: más del 40% del electorado», lamentó el socialista.

Igualmente comentó que un importante colectivo de vecinos de ideología centrista y moderada, que en otros momentos han apoyado abiertamente alternativas políticas de centro izquierda, «en esta ocasión se han volcado con el Partido Popular».

Desde el PSOE de Vera ven «evidente» que su candidatura «no ha sido suficientemente atractiva» o que quizás su «mensaje de futuro, de eficacia, eficiencia e igualdad no sea el que esperaba la población y han preferido otro más simple, centrado en la limpieza de calles y jardines».

Los socialistas también lamentaron que tampoco supieron «captar el interés de algunos barrios, en particular de población más humilde y con menos renta. Y es decepcionante que así sea porque somos un partido de izquierdas y tenemos por bandera la lucha contra la desigualdad».

El PSOE afeó que durante la jornada electoral «lamentablemente se produjeron actitudes y hechos que merecen una reprobación moral y ética, y cada cual deberá hacer su propia autocrítica y comprometerse consigo mismo para evitar que vuelvan a ocurrir». En esta línea, pidieron que «que cesen los ataques personales, desprecios, incluso humillaciones, que nuestros candidatos están recibiendo a través de las redes sociales. En un pueblo como Vera, caracterizado por su educación y cultura, no es admisible semejante nivel de crispación».

Así, Gerez finalizó asegurando que van a «seguir trabajando por el futuro de todos, sin exclusión».