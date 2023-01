El PSOE vota en contra de los presupuestos por «hipotecar aún más el futuro» de Huércal-Overa

El Grupo municipal Socialista ha votado en contra de las cuentas municipales para el año 2023 que ha presentado el alcalde, Domingo Fernández, porque considera que no es este el presupuesto que necesita el municipio para arrancar, de una vez, el motor de la creación de empleo y para dejar atrás tres mandatos marcados «por la desidia en materia de infraestructuras, servicios básicos y cuidado del patrimonio».

La portavoz municipal, Francisca Fernández, ha calificado el presupuesto como «el deplorable colofón» a la «pésima gestión» del primer edil, al que atribuye la mayor parte de la responsabilidad «del estado en el que se encuentra el municipio a nivel laboral, empresarial y de infraestructuras esenciales».

Según sus palabras, «más allá de las cortinas de humo y la propaganda, al final, son los presupuestos donde se retrata un alcalde, donde se refleja su modelo de municipio o la ausencia del mismo, a través de las decisiones sobre cuánto y en qué gastar el dinero de todos». Para Fernández, este alcalde «debería estar abochornado ante la cifra del 52% de paro entre los vecinos de 25 a 44 años, o ante el peregrinaje diario de muchos otros que tienen un trabajo en pueblos de alrededor, a los que vemos crecer mientras aquí nos tienen condenados al estancamiento».

En el pleno extraordinario de aprobación de las cuentas para este año electoral, la socialista ha expuesto con detalle los motivos del voto en contra de unas cuentas públicas que contemplan unos ingresos un 13% inferiores a los previstos el año pasado, como consecuencia, según concreta Francisca Fernández, del presupuesto «electoralista» que el equipo de gobierno presentó en 2022, «engordando las cuentas para llegar a las elecciones locales inaugurando obras que llevan más de una década esperando y, encima, asumiendo con cargo al presupuesto municipal inversiones que le corresponden a otras Administraciones».

Todo ello, «dejándonos sin posibilidad de acometer obras y atender servicios esenciales que sí son de competencia municipal: inversión en polígonos industriales, red de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable, acerado, soterramiento del tendido eléctrico, asfaltado de calles, conservación de caminos rurales y de zonas de equipamiento público (parques, zonas verdes…)».

La portavoz socialista reprochó al regidor el saldo de la deuda contraída por el Ayuntamiento desde 2011, cuando tomó posesión como alcalde por primera vez, una deuda que supera los 9,5 millones de euros, lamentando que «en la década que lleva gobernando, nuestra deuda, la que debemos todos los huercalenses, se ha incrementado en un 61%, pero la mayoría de los préstamos contraídos no han sido destinados a resolver los principales problemas que tenemos todos los vecinos, siendo tremendo el contraste entre este balance de la deuda después de tres legislaturas y el lamentable estado general de las infraestructuras del municipio, fruto de una gestión desastrosa: seguimos con barrios como la Molineta que no cuentan con red de alcantarillado, teniendo viviendas en pleno núcleo urbano con pozos ciegos, con barriadas como La Concepción sin red de conducción de agua potable, muchas zonas urbanas sin aceras ni calles asfaltadas, un polígono industrial abandonado, por no hablar de aquellos polígonos que se deberían haber desarrollado y habrían permitido tenerlo todo listo para recibir inversiones en forma de empresas de mediano y gran tamaño que sí están llegando a municipios de alrededor, como Antas, Pulpí, Cuevas del Almanzora... adonde tienen que peregrinar todos los días muchos de nuestros vecinos para trabajar. Y ello por hablar sólo de cuestiones en las que se debería haber invertido dinero municipal si las prioridades del alcalde fuesen las mismas que las de la inmensa mayoría de los vecinos, a los que nos gustan las fiestas, como al que más, pero más nos gusta y necesitamos que haya oportunidades reales de empleo para nuestros hijos e hijas».

Entre las razones objetivas más importantes que han motivado el voto en contra del grupo socialista, su portavoz señala la ausencia de partidas para cuestiones tan prioritarias como la construcción de vivienda pública, después de haber perdido este año una importante subvención del Gobierno de España destinada a este fin y de no haberse construido ninguna vivienda pública en todo el término municipal desde 2010, así como no destinar ni un sólo euro del nuevo presupuesto a la adquisición y rehabilitación de edificios en el casco histórico. Y ello, como enfatiza Francisca Fernández, «después de llevar 12 años haciendo de la recuperación del centro histórico su principal bandera electoral, 12 años en los que sólo se ha adquirido el ruinoso edificio del Casino y no hay ni un euro en el nuevo presupuesto para su rehabilitación. Como obras son amores y no buenas razones, nos preguntamos dónde está la partida para adquirir y rehabilitar edificios emblemáticos del centro, como la COPE, el Pósito o el edificio de las Cuatro Torres; o por qué sigue sin haber un año más ni un sólo euro destinado a la adquisición y puesta en valor de nuestro riquísimo patrimonio arqueológico e histórico».

«A todo ello hay que sumarle lo irrisorio de las cuantías destinadas a la renovación de alcantarillado y de infraestructuras de saneamiento y agua, la ausencia de inversión para contribuir desde lo municipal a modernizar el sector agrícola y ganadero, motores tradicionales del desarrollo económico local; la nula inversión municipal prevista para desarrollar suelo industrial en las zonas con más potencial para que se instalen empresas aprovechando nuestra privilegiada situación estratégica. Es más que lamentable que desde 2010 no se haya consolidado ni un sólo metro cuadrado nuevo de suelo industrial por iniciativa del Ayuntamiento, siendo ésta una variable fundamental que explica por qué no ha llegado inversión privada en forma de empresas de mediano y gran tamaño, que crean muchos puestos de trabajo estables y contribuyen a incrementar los ingresos municipales, redundando en la mejora de los servicios para todos los vecinos y vecinas».

Antes de emitir su voto en contra, el grupo municipal socialista ha presentado enmiendas a la propuesta de Presupuestos realizada por el equipo de gobierno, para intentar paliar estos graves déficits en materia de inversiones esenciales proponiendo incluir partidas destinadas a cuestiones fundamentales «olvidadas» por el alcalde, pero, como siempre, han sido rechazadas en su totalidad.