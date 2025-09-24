El puerto de Garrucha bate su récord con 7,7 millones de toneladas de mercancías Su tráfico marítimo corresponde en su práctica totalidad a graneles sólidos, debido a la carga de yeso natural de las canteras de Sorbas

El Consejo de Gobierno andaluz ha conocido el impacto económico y estratégico del puerto comercial de Garrucha, consolidado como «infraestructura clave» en la logística de graneles sólidos tras haber batido en el último ejercicio su récord histórico con 7.696.791 toneladas movilizadas a través de 250 buques, lo que ha situado al levante almeriense entre las principales rutas del comercio mundial.

El puerto comercial de Garrucha constituye el único puerto de gestión autonómica que, además de su carácter comercial, concentra un volumen de tráfico de «notable magnitud», «lo que lo posiciona como motor económico y logístico de referencia», ha destacado la Junta en una nota.

Su tráfico marítimo corresponde en su práctica totalidad a graneles sólidos, debido a la carga de yeso natural de las canteras de Sorbas, situadas a 30 kilómetros del puerto. Por tanto, Garrucha se ha consolidado como «la principal salida marítima de este recurso mineral hacia mercados internacionales».

Reino Unido y Estados Unidos concentran el 40% de los envíos, seguidos de los países nórdicos y africanos. En los últimos años se ha iniciado un proceso de diversificación que ha incorporado otros graneles sólidos, como la caliza, las puzolanas, el mármol triturado y la gravilla.

Esta apertura «refuerza la capacidad del puerto para adaptarse a las exigencias del mercado global y proyectar un futuro con mayores oportunidades de crecimiento y consolidación».

El puerto de Garrucha «no sólo destaca por su posición estratégica en el tráfico de graneles sólidos, sino también por su importante contribución a la generación de ingresos a través de tasas portuarias», han apuntado desde la Administración autonómica.

Durante 2024, el volumen de tasas facturadas se situó en torno a los seis millones de euros. La actividad ha implicado un tráfico rodado pesado de gran intensidad hacia el muelle comercial, ubicado en las explanadas adosadas al dique, que cuenta con una línea de atraque de 470 metros y calados de entre seis y doce metros, así como con medios de carga y descarga y accesos para la entrada y salida de mercancías por carretera.

La relevancia del puerto se justifica por su «liderazgo en graneles sólidos, donde ocupa el primer puesto en Andalucía y el tercero en España». También destaca por su «eficiencia operativa», con rendimientos superiores a 3.500 toneladas por hora, «que garantizan tiempos de escala mínimos y mayor competitividad.

Del mismo modo, se valora su proyección internacional derivado de su cartera de destinos, que ha situado el Levante almeriense entre las principales rutas de comercio mundial.

Más allá de los ingresos directos, el puerto genera un «importante efecto multiplicador» en la economía regional, sostiene la actividad extractiva de las canteras de Sorbas y de empresas auxiliares de transporte y manipulación, así como contribuye al empleo directo e indirecto, tanto en operaciones portuarias como en servicios logísticos, de transporte y mantenimiento.

Además, atrae empresas vinculadas a la cadena de valor del comercio marítimo, «dinamizando el tejido empresarial, y, por último, refuerza la recaudación fiscal y financiera, con efectos positivos en la inversión pública».

Ante este escenario, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, también ha apostado por nuevas inversiones para modernizar el puerto y garantizar su competitividad. Desde 2019 se han ejecutado obras por 3.922.268 euros.

