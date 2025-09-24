Pulpí abre sus fiestas de San Miguel

A. Cáceres Pulpí Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

Pulpí celebra sus Fiestas de San Miguel desde hoy y hasta el lunes 29, Día del Patrón, con un amplio programa de actividades para todos los públicos. Con anterioridad, se ha celebrado una Semana Cultural, del 17 al 24 de septiembre, donde se celebró el Día del Pensionista, al que asistieron unos 700 comensales y se celebró la elección de la Reina y Mister de la Tercera Edad. Entre otros actos, también se celebró el 40 Aniversario de la Banda Municipal de Música, así como distintos programas deportivos y culturales. Hoy jueves, 25 de septiembre, día del comienzo de las fiestas, comenzarán las actividades con el Día del Niño, con precios especiales toda la noche en las atracciones, puestos de alimentación y casetas del Recinto Ferial. De 19 h., a 20:30 h., 'Fiestea', especial 'Feria sin Ruido', para personas con TEA. La inauguración de las fiestas a las 20:30 h., con el encendido del alumbrado y pasacalle de la Banda Municipal de Música de Pulpí y a las 22:00h., Gala de Elección de Reina y Míster de las Fiestas y lectura del Pregón a cargo de Pedro Lorenzo Haro Ortega, 'Pedro el Maestro'. A las 23:00 h., Fiesta con 'DJ Luisma' en la Caseta Joven.

Unas fiestas que suelen ser multitudinarias, donde acuden muchas personas de toda la comarca y de la vecina región de Murcia, en especial de Águilas, Puerto Lumbreras y Lorca, a pesar de que en esta localidad, también están de fiestas, pero las fiestas de Pulpí, tienen mucho tirón en estas localidades. Los 'Toros de Fuego', tanto infantiles, a las 20.30, h., como los de adultos, a las 2.30 h., son el santo y seña de las fiestas, donde se reúnen centenares de jóvenes para correrlos. La Feria del Mediodía, es otro importante acontecimiento, donde centenares de personas se reúnen para disfrutar de los platos típicos de la comarca, a precios módicos, en las casetas del Paso Morao, Paso Negro, La Borriquita, y el Atlético Pulpileño y por la tarde estará amenizada por diversos grupos musicales. La caseta municipal, acogerá diversos conciertos y las actuaciones de varios grupos que animaran y harán bailar hasta altas horas de la madrugada a cientos de personas que se citan para disfrutar de las fiestas. Baile y actuaciones de canción española, en la Caseta 'San Miguel', al lado de la Municipal, para los más mayores

Programación:

Hoy, a las 18.00 h., Día del Niño, con precios especiales. De 19 a 20:30 h., «Fiestea» Especial «Feria sin Ruido» para personas con TEA. A las 20:30 h., Inauguración de la Fiestas, con el encendido del alumbrado y pasacalles de la Banda Municipal de Música de Pulpí. A las 22:00 h., Gala de Elección de Reina y Míster de las Fiestas y Pregón a cargo de Pedro Lorenzo Haro Ortega, 'Pedro el Maestro'. Ya mañana, a las 12:30 h., Programa de radio especial 'Fiestas de San Miguel 2025', en la Caseta Municipal. A las 13:00 h., Feria del Medio Día. A las 15:00 h., Ludoteca Infantil, Caseta 'San Miguel'. A las 16:00 h., Fiesta con la orquesta 'El Norte', en la Casta Municipal. A las 19:00 h., 'Aire Flamenco' en concierto y fiesta con 'Koni DJ' en la Caseta Joven 'La Morocha'. A las 20:30 horas, Toros de Fuego Infantiles, en el lugar de costumbre. A las 21.30 h. Actuación del grupo 'Ritmo Latino', en la caseta 'San Miguel'. A las 22:30 h. Actuación de Fran Márquez, 'Ahora o Nunca', Caseta Municipal. A las 23 h., 'Efecto Nyno', concierto gratuito en la Caseta Municipal. A las 23 h., Actuación de canción española, con Verónica Lozano en la Caseta San Miguel. A la 1, Fiesta con DJ Luisma en la Caseta Joven 'La Morocha'. A la 1 h., Actuación del grupo 'Norte Perdido', en la caseta Municipal. A las 2:30 h. Toros de Fuego. A las 3 h. Fiesta con DJ Juanmi en la Caseta Municipal

El sábado la fiesta comienza a las 13 h. Feria del Medio Día en la Caseta Municipal. A las 15 h. Ludoteca Infantil en la Caseta 'San Miguel'. A las 16 h. actuación del grupo 'La Trama' en la Caseta Municipal. A las 19 h. 'Kemanda en concierto' y fiesta con Dani Campos en la Caseta Joven 'La Morocha'. A las 20:30 h. Toros de Fuego Infantiles. A las 22.30 h. Actuación del grupo 'Essencial', en la Caseta Municipal. A las 23 h. Fiesta con Turry DJ y Mala Juntera en la Caseta Joven. A la 1, '90´ s & 2 Mil' El Remember de tu vida. Concierto gratuito, Caseta Municipal. A las 2:30 h. Toros de Fuego

Cierre de fiestas

El domingo a las 13 h. Feria del Medio Día en la Caseta Municipal. A las 15:00 Ludoteca Infantil, Caseta 'San Miguel' A las 16 h. actuación del grupo 'El Límite', en la Caseta Municipal. A las 18:30 h. 'Vamos a quemar el Mundo', concierto gratuito de El Duende Callejero, en la Caseta Municipal. A las 19 h. 'Rumba Kimbao en concierto' y fiesta con Zapa DJ en la Caseta Joven. A las 20:30 h. Toros de Fuego Infantiles. A las 22:30 h. Orquesta 'Pentagrama' en la Caseta Municipal. A las 2:30 h. Toros de Fuego. A las 3 h. Fiesta con 'DJ Luismi', en la Caseta Municipal

Para cerrar las jornadas festivas, el lunes, día de San Miguel, a las 12:00 h. Santa Misa en Honor al Santo Patrón Arcángel, cantada por la Coral Polifónica 'Ángel Martín' y procesión acompañada por la Banda Municipal de Música de Pulpí. A las 13 h. Feria del Mediodía en la Caseta Municipal. A las 15 h. Ludoteca Infantil en la Caseta 'San Miguel'. A las 16:00 h. Actuación del grupo 'Los Happys', en la caseta Municipal. A las 18:30 h. Música Infantil 'La Vaca Loca', en la Caseta Municipal. A las 20:30 h Toros de Fuego Infantiles. Por último, a las 21 h. Traca Fin de Fiestas en La Glorieta.

