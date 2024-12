Pulpí se adentra en la Navidad con un Belén monumental y el Mercado Navideño

Antonio Cáceres Pulpí Lunes, 16 de diciembre 2024, 11:53 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro Garcia Pérez, y los concejales del Ayuntamiento, Ángeles Martínez Martínez, Fina García, María del Mar Sánchez y Nerea Gallardo, han inaugurado el Belén Monumental elaborado por el pulpileño, Alfonso Muñoz que, un año más, luce en el interior del Espacio Escénico Pulpí.

El sábado se cortó la cinta inaugural de este increíble trabajo artesanal, que está abierto de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y de 16 a 19 horas, así como durante las actuaciones (entrada por la Sala Negra de Pulpí y Sala del Pintor Pedro Antonio).

El gran Belén está compuesto por un total de 250 figuras de las que más de 30 tienen movimiento. Cuenta con numerosas construcciones que incorporan puentes, palmeras y hasta una noria. «En los 27 años que llevo elaborando este Belén que, como siempre he dicho, empecé a construirlo en memoria de mis padres, que siempre me habían dicho que construyera uno debido a la gran imaginación que tenía, le he dado un toque personal y con algún rincón dedicado al municipio de Pulpí. Este año, dedicado a la Sierra del Aguilón y el entorno de la mina rica, incluso con un castillo», señaló Alfonso Muñoz, durante la inauguración.

También, esa mañana, abrieron sus puertas los distintos puestos del Mercadillo Navideño, donde se pueden encontrar productos artesanales y locales pulpileños (María Manía, Modas Luisa, Modas y Calzados Ana y FD Alcaraz, Yanira Velas, Isa Fofuchas, Frikiverse); las hermandades de Semana Santa (Paso Negro y Paso Morao); y Asociaciones locales (Airsof, Asociación dAcademia de Danza Teresa Lazarenorabajo y Dignidad, AMPA La Fuente, Cruz Roja y la Asociación de Felinos).

Además de la actuación de grupos locales, esa tarde tuvo lugar la exhibición de baile 'La casita de Papá Noel' de la Academia de Danza Teresa Lazareno, mientras que el domingo hubo talleres de manualidades, encuentros de Navidad de los coros rocieros y cuadrillas, zambomba flamenca, sorteos y rifas de los stands y la exhibición de la Escuela de Baile de Mónica Huertas.