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Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí. Ideal

Pulpí impulsa el comercio con una presentación y un desfile de moda

El evento se ha llevado a cabo con la colaboración de los vecinos del pueblo y de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí

M. T.

Almería

Lunes, 16 de marzo 2026, 14:49

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Pulpí ha impulsado el comercio local con una presentación y un desfile de moda para mostrar las prendas, complementos y últimas tendencias de los comercios ... locales. Fue el pasado domingo, 15 de marzo, cuando se realizó la presentación de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí (Acosepu), una cita especial y esperada en este municipio.

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