Pulpí impulsa el comercio con una presentación y un desfile de moda

Pulpí ha impulsado el comercio local con una presentación y un desfile de moda para mostrar las prendas, complementos y últimas tendencias de los comercios ... locales. Fue el pasado domingo, 15 de marzo, cuando se realizó la presentación de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí (Acosepu), una cita especial y esperada en este municipio.

Durante la gala, distintos comercios de Pulpí mostraron sus productos gracias a la colaboración de vecinos de todas las edades que participaron como modelos voluntarios en este gran evento de la moda, presentado por los jóvenes pulpileños Noelia Molina y Francisco Haro.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro Garcia Pérez; la concejal de Comercio, Fina Garcia Parra; el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra; y el presidente de Acosepu, Pedro Jesús Ponce, participaron en el turno de intervenciones, donde agradecieron «la predisposición, el esfuerzo y el trabajo diario» de cada uno de los comercios y socios que forman parte de esta asociación.

El público también pudo disfrutar de la actuación de baile de 'NH Dance Creations', dirigida por la pulpileña Nerea Haro junto a sus alumnas. Como cierre de la gala, las autoridades entregaron obsequios y placas conmemorativas a los socios de Acosepu.

«Gracias por este gran evento y el compromiso con la unión y el impulso del tejido comercial del municipio, trabajando juntos hacia nuevos proyectos y metas», ha sentenciado el Ayuntamiento el honor a Acosepu.