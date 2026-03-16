Pulpí impulsa el comercio con una presentación y un desfile de moda
El evento se ha llevado a cabo con la colaboración de los vecinos del pueblo y de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí
M. T.
Almería
Lunes, 16 de marzo 2026, 14:49
Pulpí ha impulsado el comercio local con una presentación y un desfile de moda para mostrar las prendas, complementos y últimas tendencias de los comercios ... locales. Fue el pasado domingo, 15 de marzo, cuando se realizó la presentación de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí (Acosepu), una cita especial y esperada en este municipio.
Durante la gala, distintos comercios de Pulpí mostraron sus productos gracias a la colaboración de vecinos de todas las edades que participaron como modelos voluntarios en este gran evento de la moda, presentado por los jóvenes pulpileños Noelia Molina y Francisco Haro.
El alcalde de Pulpí, Juan Pedro Garcia Pérez; la concejal de Comercio, Fina Garcia Parra; el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra; y el presidente de Acosepu, Pedro Jesús Ponce, participaron en el turno de intervenciones, donde agradecieron «la predisposición, el esfuerzo y el trabajo diario» de cada uno de los comercios y socios que forman parte de esta asociación.
El público también pudo disfrutar de la actuación de baile de 'NH Dance Creations', dirigida por la pulpileña Nerea Haro junto a sus alumnas. Como cierre de la gala, las autoridades entregaron obsequios y placas conmemorativas a los socios de Acosepu.
«Gracias por este gran evento y el compromiso con la unión y el impulso del tejido comercial del municipio, trabajando juntos hacia nuevos proyectos y metas», ha sentenciado el Ayuntamiento el honor a Acosepu.
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