Una quincena de jóvenes de Huércal-Overa reciben formación como monitores de Ocio y Tiempo Libre

El Ayuntamiento de Huércal-Overa apuesta por la formación cualificada como motor de empleo para la juventud del municipio. Recientemente, un grupo de 15 jóvenes ... del municipio ha comenzado las clases del curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre (Talento Joven), una acción formativa desarrollada a través de la Cámara de Comercio de Almería en estrecha colaboración con el consistorio huercalense.

Al inicio de la sesión, los alumnos han contado con la presencia de la concejal de Fomento de Empleo, Rocío Parra; la concejal de Juventud, Juani Egea; y el concejal de Deportes, Andrés Sánchez. Los ediles han dado la bienvenida a los participantes, animándoles a aprovechar al máximo esta oportunidad que combina el aprendizaje teórico-práctico con la mejora de sus competencias profesionales.

«Con este curso abrimos nuevas puertas al mercado laboral para nuestros jóvenes. El sector del ocio y el tiempo libre tiene una demanda creciente, y queremos que los jóvenes de Huércal-Overa estén preparados para liderar estos proyectos con una formación de calidad», han destacado durante el encuentro.

El curso, dirigido específicamente a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuenta con una formación de 210 horas, entre las que se tratan temas como el desarrollo de Habilidades Sociales y Dinamización Grupal, metodología del sector, incluyendo educación para la salud, herramientas digitales para monitores, técnicas de animación y la elaboración de proyectos de actividades en el tiempo libre, la mejora de la Empleabilidad e Inglés,

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal para reducir el desempleo juvenil, dotando a los participantes de las herramientas necesarias para trabajar en campamentos, ludotecas, hoteles, asociaciones o entidades deportivas. Con la puesta en marcha de este curso, el Ayuntamiento de Huércal-Overa reafirma su compromiso de colaborar con entidades como la Cámara de Comercio para atraer programas que redunden en el beneficio directo de los ciudadanos, ofreciendo alternativas reales de futuro y especialización en el municipio.