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Una quincena de jóvenes de Huércal-Overa reciben formación como monitores de Ocio y Tiempo Libre

El curso, organizado por la Cámara de Comercio de Almería y el Ayuntamiento, está dirigido a desempleados de hasta 29 años

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Participantes en la formación desarrollada en Huérvcal-Overa.
Participantes en la formación desarrollada en Huérvcal-Overa. (R. I.)

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Almería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa apuesta por la formación cualificada como motor de empleo para la juventud del municipio. Recientemente, un grupo de 15 jóvenes ... del municipio ha comenzado las clases del curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre (Talento Joven), una acción formativa desarrollada a través de la Cámara de Comercio de Almería en estrecha colaboración con el consistorio huercalense.

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Una quincena de jóvenes de Huércal-Overa reciben formación como monitores de Ocio y Tiempo Libre

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Una quincena de jóvenes de Huércal-Overa reciben formación como monitores de Ocio y Tiempo Libre