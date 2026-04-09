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Exterior de la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. R. I.

Rebajan de 21 a 13 años y medio la condena a los acusados de la violación grupal de Pulpí

La Sala avala la aplicación del delito continuado a los coautores de agresiones sexuales grupales excepto en casos en los que se den circunstancias como que se produzcan durante un tiempo prolongado

Europa Press

Pulpí

Jueves, 9 de abril 2026, 15:25

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El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de 21 años a 13 años y medio de prisión la condena a los tres varones que en mayo ... de 2022 violaron de forma conjunta a una mujer que habían conocido unas horas antes en la playa de la localidad costera de Pulpí.

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