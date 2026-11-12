Recta final en las obras de pavimentación e iluminación de la avenida Almería

Las obras de transformación de la avenida Almería de Carboneras han entrado en su fase final con la ejecución de los trabajos de pavimentación en ... superficie y la instalación de la nueva red de alumbrado público, a los que seguirán el asfaltado de la vía y su señalización.

De manera simultánea, las actuaciones que se desarrollan en la avenida de Garrucha avanzan también a buen ritmo en lo referente a la sustitución de la red subterránea de abastecimiento de agua y saneamiento.

De esta manera, se trabaja en la modernización de dos de los principales ejes viarios del municipio en el marco de las inversiones cofinanciadas mediante los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Almería y con una inversión total de 1,5 millones de euros.

Con el fin de supervisar la marcha de los trabajos, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha mantenido una reunión de coordinación en la que han participado representantes de la institución provincial, de la dirección de la obra empresa, de la empresa constructora Nila y de los servicios técnicos municipales junto a la Policía Local.

Tras el encuentro celebrado en dependencias municipales, se han desplazado a ambas avenidas para comprobar sobre el terreno el avance de las obras desde que estas se retomaran a mediados del pasado mes de septiembre.

Mejor calidad de vida

Durante la visita, el primer edil ha agradecido la comprensión de vecinos y comerciantes ante las inevitables molestias ocasionadas por el proyecto para, a continuación, poner el acento «en el buen ritmo de unos trabajos con los que, más pronto que tarde, las dos avenidas serán modernizadas, mejorando también la calidad de vida de los carboneros, y la experiencia de quienes nos visitan».

El proyecto contempla una intervención integral tanto bajo el suelo como en superficie. En el caso de la avenida Almería, ya ha concluido íntegramente la renovación de las conducciones de abastecimiento de agua y de la red de saneamiento, así como las canalizaciones destinadas a telefonía y la instalación del nuevo alumbrado público.

En estos momentos, se ejecutan labores de urbanización, centradas en la colocación de la solería mediante losa hexagonal, la ejecución de rebajes en las aceras para eliminar barreras arquitectónicas y la preparación de parterres y elementos de jardinería.

Para concluir, en el tramo de la avenida de Garrucha, actualmente en obras, se está trabajando en el subsuelo, con la renovación integral de la red de agua potable y la de saneamiento, antes de proceder al posterior acondicionamiento de la superficie.