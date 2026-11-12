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Carboneras

Recta final en las obras de pavimentación e iluminación de la avenida Almería

Los trabajos en la de Garrucha también avanzan a buen ritmo dentro de un proyecto de transformación de la Diputación de 1,5 millones de euros

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Un momento de la visita a las obras en desarrollo.

Marcos Tárraga

Almería

Las obras de transformación de la avenida Almería de Carboneras han entrado en su fase final con la ejecución de los trabajos de pavimentación en ... superficie y la instalación de la nueva red de alumbrado público, a los que seguirán el asfaltado de la vía y su señalización.

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