Las obras de reforma integral de la plaza de Andalucía de Los Gallardos y de otras cinco vías de su entorno han superado el 80 ... por ciento de ejecución, con un presupuesto de 877.900 euros.

La actuación, incluida en los Planes Provinciales de la Diputación de Almería, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras básicas y crear nuevos espacios de sombra, zonas verdes espacios destinados al esparcimiento en el centro del municipio, según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, han visitado los trabajos, que encaran su recta final y afectan a un punto de encuentro para turistas y visitantes, así como a parte del «epicentro comercial y residencial» del casco urbano.

La intervención comprende, además de la plaza, el Paseo de Andalucía y las calles Molinos, Federico García Lorca, Antonio Machado y Francisco Villaespesa, dentro de los Planes Provinciales que la institución impulsa en los 103 municipios de la provincia.

García Alcaina ha explicado que la actuación busca mejorar la seguridad de peatones y conductores y convertir el casco histórico en un «espacio más amable». «Los trabajos se centran en mejorar la accesibilidad de esta zona de la localidad y en renovar tanto las redes de abastecimiento como las de saneamiento», ha señalado.

Asimismo, ha destacado que el propósito es hacer de este entorno un lugar «mucho más atractivo para el disfrute de los vecinos», con más zonas de sombra, áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento.

Por su parte, el alcalde ha considerado que la intervención supone «la modernización de nuestro pueblo», al tratarse de un enclave que funciona como centro del municipio. También ha valorado la eliminación de barreras arquitectónicas y la dotación de alumbrado y nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua y saneamiento.

Modernas y accesibles

En cuanto a los trabajos, la reforma de la plaza incluye nuevos accesos adaptados para personas con movilidad reducida, la instalación de pérgolas para crear sombra, una fuente ornamental, una gran farola central y nuevas zonas para sentarse, además de un «oasis o isla térmica» que «dará frescura» al espacio.

Del mismo modo, se contempla la reubicación de farolas, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y la sustitución del pavimento por losas «respetuosas con el medio ambiente» mediante el sistema 'air clean'.

En las cinco vías del entorno, las obras incluyen la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la pavimentación completa y la mejora de la jardinería. Asimismo, se está implantando una plataforma única con adoquines de hormigón para eliminar los resaltos y desniveles de las aceras.

La actuación se completa con el soterramiento de las redes aéreas de telecomunicaciones y la renovación de los imbornales para la recogida de aguas pluviales, para los que se utilizará hormigón polímero para reducir residuos.