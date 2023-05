Regantes aplauden la cuarta desaladora para el Levante aunque con dudas sobre su construcción

M. C. Callejón Almería Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Como agua de mayo, nunca mejor dicho, han recibido los regantes del Levante almeriense el anuncio realizado por el Gobierno de España de construir una nueva desaladora, la cuarta en esta comarca, que aplaque la sed que sufren sus cultivos. Así lo ha valorado a IDEAL Fernando Rubio, presidente de la comunidad de regantes El Saltador de Huércal Overa, tras conocer el proyecto que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico realizará a través de Acuamed en virtud del real decreto de medidas para combatir la sequía que aprobó el 11 de mayo en un Consejo de Gobierno extraordinario.

«Es muy importante que se haga», ha expuesto a este periódico en relación a un proyecto que, sin duda, ofrecerá cierta tranquilidad a los productores de una comarca en la que la falta de agua es un problema endémico que se está viendo agravado, además, en los últimos años por la falta de precipitaciones generalizada en todo el territorio nacional.

Tal es así que, según reconoce, la comunidad de regantes lleva «tres años trabajando en la documentación para construir» una planta desaladora en la zona. Un trabajo que ya han presentado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que especifican la ubicación en la zona de Palomares, «muy cerca de la actual desalobradora de Cuevas del Almanzora», así como pruebas de emisarios marinos, entre otras cuestiones técnicas.

«Hay ya un trabajo muy avanzado que les puede servir para adelantar plazos», afirma en referencia a la urgencia de un proyecto que es vital para la población de la zona y para su desarrollo económico.

Ahora bien, al aplauso a una medida que resulta fundamental se suman también muchas dudas aún por resolver. De momento, solo conocen el anuncio del paquete de acciones valoradas en 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua que aprobó el Consejo de Ministros, de los que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aportará 1.400 millones. Eso, y la nota de prensa en la que el propio ministerio informaba de las infraestructuras previstas en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, y en el Levante almeriense, por importe global de 200 millones de euros, como también publica el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, Rubio ha expresado sus dudas sobre la fórmula en la que se construirá esta infraestructura hídrica. Y es que, tal y como ha expuesto a IDEAL, «en la nota de prensa afirmaban que sería una obra de interés general, pero en el anexo del BOE aparece, sin embargo, como obra prioritaria».

Un matiz importante, dado que «las obras de interés general las paga íntegramente el Estado, en este caso, el Ministerio, van mucho más rápidas y el precio es el mismo para todas las desaladoras que hace Acuamed, mientras que en las de interés prioritario estaría por ver si los regantes tendremos que pagar y cuál sería el precio del metro cúbico de agua». «No sabemos a qué corresponde ese cambio del anuncio de la nota de prensa a la publicación del BOE. De momento no nos han dicho nada», afirma. Tampoco el emplazamiento de estas instalaciones y, por tanto, los beneficiarios directos de este vital recurso hídrico.

Para resolver estas y otras dudas, está previsto que este viernes se reúnan con la dirección de Acuamed, junto a Aguas del Almanzora que, explica Rubio, es la sociedad que aglutina a todas las comunidades de regantes de la zona y que tiene la concesión del trasvase del Negratín al pantano de Cuevas del Almanzora.

Aun así, reitera, «es importante que se realice esta obra, incluso si es de carácter prioritario».

Según ha informado Pedro Fernández, el delegado del Gobierno en Andalucía, en su reciente visita a Cuevas del Almanzora, de la construcción de la cuarta desaladora promovida por el Estado en el Levante almeriense se encargará la sociedad estatal Acuamed que, junto a los técnicos de la Dirección General del Agua, trabaja para iniciar la redacción de los proyectos «una vez que la Administración andaluza decida la ubicación».

Para Fernández, «la ampliación de las desaladoras da estabilidad y garantía en el suministro de agua a los agricultores al no depender de la lluvia, que no olvidemos condiciona también la cantidad que llega de los trasvases porque si los embalses no tienen aportes se limita el agua que llega».

En total, el Gobierno tiene programada una inversión de 275 millones de euros para el incremento de agua desalada, al objeto de dar garantía de agua para abastecimiento a la población y para uso agrícola en el Levante almeriense; una cantidad que asciende a los 355 millones de euros en materia hídrica, al sumar los 80 millones de euros destinados a nueve proyectos de modernización de regadíos que se financian con el Plan de Recuperación.

El representante gubernamental aseguró también que el Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del proyecto y ejecución de las obras de mejora y eficiencia de la desaladora de Carboneras por 42 millones de euros. La autorización a Acuamed supondrá la ampliación de la capacidad de la desaladora en nueve hectómetros cúbicos, hasta alcanzar los 51 hectómetros cúbicos al año.

Las actuaciones en desaladoras se suman, así, a la financiación de infraestructuras de modernización de regadíos que permiten un mejor aprovechamiento del agua para uso agrícola en Almería, que es la provincia que más fondos recibe del Plan de Recuperación.

De los 123,55 millones de euros (IVA no incluido) de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a 17 actuaciones de modernización de regadíos en Andalucía, la provincia almeriense se beneficia de 80 millones de euros para nueve actuaciones.