Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El renacer verde de Cuevas del Almanzora, en manos del alumnado del Programa de Empleo y Formación

La especialidad de jardinería y viveros ejecuta un ambicioso plan de restauración vegetal en enclaves históricos y espacios públicos para mejorar la sostenibilidad y el embellecimiento del municipio

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

Jueves, 26 de marzo 2026, 15:55

Comenta

Cuevas del Almanzora presenta estos días una imagen renovada y vibrante gracias a la labor minuciosa de los alumnos y alumnas del Programa de Empleo ... y Formación, quienes han convertido las calles y plazas de la localidad en su mejor aula de aprendizaje. Bajo la especialidad técnica de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, este grupo de jóvenes profesionales está protagonizando una serie de actuaciones estratégicas de restauración vegetal que no solo embellecen el entorno, sino que refuerzan el compromiso de la administración local con la sostenibilidad y la integración laboral. Este proyecto, que nace del impulso decidido de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo+, representa una alianza perfecta entre la capacitación teórica de alto nivel y la ejecución de trabajos de utilidad pública que revierten directamente en el bienestar de la ciudadanía cuevana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tumba a patadas a una mujer en plena calle en Castell de Ferro y agrede al Guardia Civil que fue a detenerlo
  2. 2 Un hombre hiere con un martillo a su yerno en Almuñécar y después se suicida
  3. 3 La promesa del representante de Manu Lama sobre su futuro
  4. 4 El metro cubre por primera vez el trayecto entre Armilla y Churriana
  5. 5

    La batalla de Alejandra en el Materno de Granada: un parto de alto riesgo que ya no es excepción
  6. 6

    El Colorado Rapids confirma el fichaje de Loïc Williams: la cifra del traspaso y sus palabras
  7. 7

    La nueva vida de La Zubia Plaza: un hotel, terraza para eventos y macrogimnasio a pie de calle
  8. 8 Nueva apertura en Neptuno: los gyros y smash burgers baratos que llegan a Granada desde Marbella
  9. 9 La ruta de William Levy en Granada: de una casa cueva a un conocido restaurante
  10. 10 La cadena granadina que abrirá un nuevo bar en Plaza Einstein este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El renacer verde de Cuevas del Almanzora, en manos del alumnado del Programa de Empleo y Formación

El renacer verde de Cuevas del Almanzora, en manos del alumnado del Programa de Empleo y Formación