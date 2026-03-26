El renacer verde de Cuevas del Almanzora, en manos del alumnado del Programa de Empleo y Formación

Cuevas del Almanzora presenta estos días una imagen renovada y vibrante gracias a la labor minuciosa de los alumnos y alumnas del Programa de Empleo ... y Formación, quienes han convertido las calles y plazas de la localidad en su mejor aula de aprendizaje. Bajo la especialidad técnica de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, este grupo de jóvenes profesionales está protagonizando una serie de actuaciones estratégicas de restauración vegetal que no solo embellecen el entorno, sino que refuerzan el compromiso de la administración local con la sostenibilidad y la integración laboral. Este proyecto, que nace del impulso decidido de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo+, representa una alianza perfecta entre la capacitación teórica de alto nivel y la ejecución de trabajos de utilidad pública que revierten directamente en el bienestar de la ciudadanía cuevana.

La concejala de Desarrollo Económico, Miriam Quintana, ha querido supervisar personalmente el avance de estas intervenciones en una visita institucional realizada este 26 de marzo de 2026, acompañada por el director y el equipo docente del programa. Durante el recorrido, la edil ha podido comprobar de primera mano cómo el alumnado aplica con destreza los conocimientos técnicos adquiridos en los módulos previos, transformando zonas degradadas o necesitadas de mantenimiento en espacios verdes plenamente funcionales. Esta metodología de formación dual permite que los participantes no solo obtengan una titulación, sino que acumulen una experiencia práctica real que será determinante para su futura inserción en el mercado de trabajo, dotándolos de una trayectoria curricular altamente competitiva en un sector con demanda creciente como es el de la gestión del paisaje y la infraestructura verde urbana.

Uno de los focos principales de actuación se sitúa en el parque de la calle San Antón, un espacio de especial valor social al ser frecuentado habitualmente por los usuarios de la Residencia Santa Luisa de Marillac. En este enclave, los futuros jardineros han llevado a cabo un remozado integral del ajardinamiento y una restauración profunda de la dotación vegetal existente. Las labores han incluido la renovación de las mesas de horticultura, diseñadas para fomentar el contacto con la naturaleza, y la plantación de nuevos árboles frutales que aportarán sombra y biodiversidad al entorno. Simultáneamente, otra de las intervenciones de mayor calado técnico se está desarrollando en el majestuoso entorno del Castillo del Marqués de los Vélez, donde el alumnado realiza tareas de limpieza, acondicionamiento del terreno, cava y trasplantado. En este punto emblemático, resulta fundamental la puesta a punto de los sistemas de riego y la selección de vegetación autóctona que se adapte con garantías a las condiciones climáticas de la zona, asegurando la supervivencia de las especies y un consumo hídrico responsable.

El respeto por el patrimonio histórico y la identidad cultural de Cuevas del Almanzora también ha tenido un hueco protagonista en este plan de trabajo. Las cuadrillas han ejecutado tareas de renovación y mantenimiento floral en edificios de gran valor arquitectónico como el Convento de San Francisco y el Archivo Histórico Municipal, donde la ornamentación vegetal se ha diseñado para realzar la belleza de las fachadas sin comprometer la conservación de las estructuras. Además de estas intervenciones puntuales, el programa mantiene un despliegue constante de limpieza y mantenimiento general que abarca podas, desbroces y el aviverado de plantas en diversos espacios públicos, garantizando que el municipio luzca su mejor versión en cada rincón.

La concejala Miriam Quintana ha subrayado la trascendencia de este proyecto, destacando que el valor de estas acciones va mucho más allá de lo estético. Según la responsable de Desarrollo Económico, se están desarrollando actividades de indudable interés general y social que permiten al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora revitalizar su vivero municipal y sus parques mientras se ofrece una oportunidad de oro a personas en búsqueda activa de empleo. El resultado es una simbiosis donde el municipio gana en calidad medioambiental y los alumnos ganan en confianza y profesionalidad, consolidando a Cuevas del Almanzora como un referente en la gestión de programas de formación para el empleo que dejan una huella positiva y duradera en el territorio y en la vida de sus habitantes.