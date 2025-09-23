Reunión de la Junta Local de Seguridad del municipio de Turre

Marcos Tárraga Turre Martes, 23 de septiembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández y el alcalde de Turre, Arturo Grima, han copresidido la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en este municipio del Levante almeriense.

Durante el encuentro, desarrollado en el salón de plenos del Consistorio, se han analizado los principales datos relativos a la seguridad ciudadana y se ha organizado el dispositivo con motivo de las próximas fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís que se celebran durante los primeros días del mes de octubre en el que participarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, principalmente Guardia Civil y Policía Local.

En la reunión, se ha contado también con la participación de representantes municipales y responsables de la Policía Local, con quienes se ha acordado mantener una coordinación permanente para reforzar la prevención, agilizar las actuaciones en caso de incidencias y garantizar la seguridad ciudadana siempre que sea necesario. Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde han puesto en valor la importancia de estos encuentros entre administraciones junto a los cuerpos de seguridad para mantener un clima de diálogo y colaboración permanente.