Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turre

Reunión de la Junta Local de Seguridad del municipio de Turre

José María Martín y Arturo Grima han copresidido el encuentro celebrado en el Ayuntamiento de esta localidad del Levante almeriense

Marcos Tárraga

Turre

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:55

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández y el alcalde de Turre, Arturo Grima, han copresidido la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en este municipio del Levante almeriense.

Durante el encuentro, desarrollado en el salón de plenos del Consistorio, se han analizado los principales datos relativos a la seguridad ciudadana y se ha organizado el dispositivo con motivo de las próximas fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís que se celebran durante los primeros días del mes de octubre en el que participarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, principalmente Guardia Civil y Policía Local.

En la reunión, se ha contado también con la participación de representantes municipales y responsables de la Policía Local, con quienes se ha acordado mantener una coordinación permanente para reforzar la prevención, agilizar las actuaciones en caso de incidencias y garantizar la seguridad ciudadana siempre que sea necesario. Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde han puesto en valor la importancia de estos encuentros entre administraciones junto a los cuerpos de seguridad para mantener un clima de diálogo y colaboración permanente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  4. 4

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  5. 5 ¿Qué debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada desde el 1 de octubre?
  6. 6 Los andaluces podrán desgravar desde el año próximo los gastos veterinarios de sus mascotas
  7. 7

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  8. 8 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  9. 9 Aviso por la presencia de productos prohibidos en tintes y acondicionadores de dos famosas marcas
  10. 10

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Reunión de la Junta Local de Seguridad del municipio de Turre

Reunión de la Junta Local de Seguridad del municipio de Turre