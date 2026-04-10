Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El rugido de la historia de Mojácar despliega la épica de los Moros y Cristianos en la capital

Un centenar de figurantes traslada el espíritu de la convivencia medieval al centro de Almería para presentar el cartel de una edición que se celebrará del 11 al 14 de junio como gran referente turístico del Levante

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 10 de abril 2026, 13:39

Comenta

La ciudad de Almería ha sido hoy testigo de un asalto pacífico cargado de lirismo, pólvora y tradición. El espíritu de Mojácar ha abandonado por ... unas horas su privilegiado balcón sobre el Mediterráneo para trasladar su esencia más profunda al asfalto de la capital, en una maniobra de promoción turística y cultural que ha desbordado todas las previsiones. No ha sido una presentación convencional; ha sido una invasión de color y ritmo que ha transformado el trayecto entre el Palacio Provincial y la Puerta Purchena en un escenario vivo de la Reconquista. Un centenar de figurantes, ataviados con la riqueza ornamental que caracteriza a las fiestas de este municipio, han servido de escolta de honor para la presentación del cartel de la edición de 2026, una cita que ya está marcada en rojo en el calendario del Levante Almeriense y que se desarrollará en todo su esplendor del 11 al 14 del próximo mes de junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al hombre que agredió brutalmente a una mujer con un puño americano en Almuñécar
  2. 2 Un coche se salta un semáforo, choca con un conductor borracho y detiene el metro durante más de una hora
  3. 3 Adiós a Mili, la granadina enferma de cáncer que regaló una lección de vida
  4. 4 El aeropuerto de Granada cerrará 21 días por el cambio de pavimento de pista: todas las obras que habrá
  5. 5 La Policía Local de Almuñécar llora la muerte del agente Víctor Hernández a los 43 años
  6. 6

    El agresor sexual de Zafarraya se dejó el móvil en el bar donde atacó a una chica
  7. 7 Detienen al hombre que agredió brutalmente a una mujer con un puño americano en Almuñécar
  8. 8 A prisión el autor del triple ataque con un hacha en Montefrío
  9. 9 La Policía Local de Alhendín salva a una mujer que se desangraba frente a su casa
  10. 10 El gatito que participó en su propio rescate en el río Genil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El rugido de la historia de Mojácar despliega la épica de los Moros y Cristianos en la capital

El rugido de la historia de Mojácar despliega la épica de los Moros y Cristianos en la capital